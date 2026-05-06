Imprenditore agricolo e allenatore, la Valdelsa piange Alessio Mercatili

Se ne è andato a soli trentotto anni Alessio Mercatili, la Valdelsa è in lutto. Giovane imprenditore agricolo, allenatore e appassionato di calcio, padre di famiglia, si è spento lasciando in lacrime Gambassi Terme, Certaldo e tutta quella zona che lo conosceva e lo apprezzava.

Mercatili lavorava nella tenuta omonima, fondata dai nonni anni fa e rilanciata da lui stesso. Perito agrario e zootecnico, Alessio Mercatili era anche un grande appassionato di calcio, era noto per il suo lavoro di allenatore nelle giovanili, specialmente nella Certaldese e in precedenza a Gambassi.

E proprio la Certaldese Giovani lo ha ricordato con una commovente nota sui social: "Per noi e per i nostri ragazzi non eri solo un allenatore, un punto di riferimento. Eri un amico vero: di quelli che sanno farsi voler bene con la semplicità, con il sorriso, con il modo giusto di stare in mezzo agli altri. E loro, i tuoi ragazzi, ti volevano bene davvero. Un bene sincero, schietto e senza pretese, proprio come te, Ale. Una cosa però possiamo promettertela: non ti dimenticheremo mai. Faremo di tutto per tenere viva la tua memoria, ogni giorno, dentro e fuori dal campo, nei gesti, nei valori e nel modo di stare insieme che ci hai insegnato".

Lascia la compagna e un figlio piccolo, oltre alla famiglia e agli amici che lo stanno ricordando in queste ore sui social. I funerali si terranno alle 15 di giovedì 7 maggio a Certaldo alla Propositura di San Tommaso.

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