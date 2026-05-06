Arturo Scotto presenta il suo libro 'Flotilla' al circolo di Avane

Domani, giovedì 7 maggio, alle 21.00 al circolo di Avane (via Magolo 29) a Empoli, si terrà la presentazione del libro Flotilla. In viaggio per Gaza di Arturo Scotto. L’incontro è promosso dai Giovani democratici Empolese Valdelsa e Giovani democratici Empoli.

Insieme all'autore dialogheranno Paolo Romano, consigliere regionale della Lombardia, impegnato sui temi istituzionali e della cooperazione e Saverio Tommasi, giornalista e scrittore, da anni attento alle questioni sociali e internazionali, entrambi membri insieme a Scotto dell'equipaggio della Karma, imbarcazione della Global Sumud Flottila

Interverrà anche Ottavia Viti, segretaria dei GD Empolese Valdelsa e assessora di Montespertoli, la quale ha partecipato alla missione istituzionale in Cisgiordania lo scorso novembre con la “Rete degli Enti locali per i diritti del popolo palestinese”.

A moderare l'incontro sarà Margherita Giannini, Gd Empolese Valdelsa

L'iniziativa si propone come un momento di approfondimento sui temi della pace, dei diritti e delle crisi internazionali, con focus particolare sulla situazione in Palestina

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa