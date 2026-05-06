La rassegna Il Baule dei sogni propone sabato 9 maggio nella piazzetta davanti al Teatro comunale di Santa Maria a Monte una bella produzione di Giallo Mare Minimal Teatro In scatola con Alice Bachi e Silvia Grande.

Due amiche, Sara e Amelia, si ritrovano a fare i conti con un grande scatolone, pieno di oggetti all’apparenza superflui. Amelia vorrebbe liberarsi di tutto e fare spazio; per Sara, invece, quelle cose sono importantissime e proprio non vuole disfarsene. La domanda è sempre la stessa: questo lo buttiamo o lo teniamo? Saranno gli oggetti stessi a dare la soluzione. Come? Raccontandosi.

Infatti le cose non sempre sono solo cose, ma a volte si rivelano piene di vita, con una propria anima, una storia, una memoria e capita che ci sorprendano, per quello che possono ancora diventare. É così che da una semplice scatola nascono personaggi, racconti, giochi e piccole magie che sorprendono le due amiche, rafforzando il loro legame e coinvolgendo sempre di più il pubblico, che sul finale diventa protagonista insieme a loro.

La rassegna prosegue sabato 16 maggio al Teatro comunale Bella addormentata? di Proscenio Teatro, sabato 23 maggio nella piazzetta davanti al teatro comunale L’incantesimo degli gnomi si Teatro Glug, infine sabato 6 giugno nella piazzetta davanti al teatro comunale Art Klamauk in Gounteria street show.

Gli spettacoli avranno inizio alle 16.30 e sono indicati per bambini dai 3 anni in poi.

Il Baule dei sogni si attesta come la più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno e San Miniato. Una rete che genera uno dei più importanti programmi, progetti di teatro per ragazzi, scuole e famiglie a livello nazionale.

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa