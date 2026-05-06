Cameriere aggredito a Pietrasanta, quattro denunce

Cronaca Pietrasanta
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Individuati dai carabinieri i presunti responsabili dell'aggressione, avvenuta nella notte del 19 aprile

Dopo l'aggressione ad un cameriere in Versilia i carabinieri di Pietrasanta, al termine delle indagini, hanno denunciato quattro persone ritenute responsabili in concorso del reato di lesioni personali aggravate. L'indagine è partita dalla denuncia del cameriere, un giovane di origine senegalese di 34 anni, che aveva riferito di essere stato aggredito la notte del 19 aprile scorso, intorno all'1.30, mentre era in servizio in un locale nel centro di Pietrasanta. Dopo il fatto il sindaco Alberto Stefano Giovannetti aveva espresso vicinanza al giovane.

Secondo quanto ricostruito dai militari, mentre il giovane stava servendo alcuni clienti seduti a un tavolo, uno avrebbe iniziato a rivolgergli frasi offensive per poi passare all'aggressione fisica, con il coinvolgimento di altri presenti. In seguito all'episodio il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. I successivi approfondimenti dei carabinieri, condotti anche attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e testimonianze, hanno portato all'identificazione dei presunti responsabili dell'aggressione, quattro uomini di origine albanese tra i 28 e i 38 anni, denunciati a piede libero.

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