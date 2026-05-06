Campionato nazionale di padel per dipendenti delle università italiane ad Asciano

Si daranno battaglia 150 giocatori e giocatrici in rappresentanza di 16 università italiane per il 5° campionato Nazionale di Padel
Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, presso le strutture del Pisa Padel Club di Asciano, nel Comune di San Giuliano Terme, si daranno battaglia 150 giocatori e giocatrici in rappresentanza di 16 università italiane per il 5° campionato Nazionale di Padel dell’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari.
L’evento, organizzato dal CRDU PISA, si avvale del patrocinio del Comune di San Giuliano Terme e con la collaborazione del PPC per tre interesserà le categorie maschile, femminile e misto. Per un numero di oltre 40 squadre - tra cui 4 team del circolo organizzatore - a contendersi il Trofeo Atheneum ANCIU.
Fonte: Università di Pisa
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