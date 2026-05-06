'Capanne Corre' torna con la 46esima edizione: una camminata per la consapevolezza sulle neurodivergenze

È in programma domenica 10 maggio, la marcia ludico-motoria di 3 km per promuovere la consapevolezza sulle neurodivergenze. Torna con l’edizione numero 46 "Capanne Corre", storica manifestazione organizzata dalla Podistica Capannese "Il Girasole" e patrocinata dal Comune di Montopoli in Val d’Arno.

Quest’anno l’evento rinnova il suo forte impegno sociale ospitando la 5a Camminata per l’Autismo, una marcia ludico-motoria di 3 km aperta a tutti. L’iniziativa si pone l’obiettivo di "camminare insieme verso la consapevolezza", sensibilizzando la cittadinanza sul tema dell’autismo e delle neurodivergenze in un clima di inclusione, sport e festa.

Il programma della giornata prevede alle ore 9 il ritrovo alla sede Avis di Capanne (Via Fonda) a seguire, alle 9.15, i partecipanti sono invitati a una sessione di riscaldamento e stretching a cura della Asd Gam. Alle 9.30 è prevista la partenza ufficiale della marcia. La manifestazione, patrocinata dall’istituto comprensivo Galileo Galilei, vede la collaborazione di numerose realtà associative locali, la Farmacia comunale Civitas di Montopoli, Autismo Pisa, T.A.R.T.A. Blu, GeniAli, Abbracciami, Colazioni spaiate e Arco di Castruccio.

Un modo per unire le forze e rendere, insieme, questa giornata un momento di riflessione attiva. La partecipazione prevede una quota di iscrizione di 4 euro, comprensiva di copertura assicurativa per tutti i partecipanti. L’invito è rivolto a famiglie, atleti e semplici cittadini che desiderano trascorrere una mattinata all’insegna del benessere fisico e del sostegno a una causa di grande rilevanza sociale.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa

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