Cercasi famiglia per Gigi: l'appello del canile di Livorno

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Gigi è un meticcio di circa 8 mesi, arrivato il 27 aprile scorso al canile comunale, dopo essere stato trovato vagante e privo di microchip. È un cane dolce e vivace, che ama le coccole e si avvicina alle persone con entusiasmo. Dimostra grande fiducia negli esseri umani e cerca una famiglia che possa dargli la stabilità e l'affetto che merita.

Chiunque fosse interessato ad adottarlo può contattare l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586.820351-353. È possibile anche andare a conoscerlo al canile "La cuccia nel bosco", in via del Vallin Buio 2 (zona Pian di Rota), durante gli orari di apertura al pubblico:

• Lunedì 8.30-12.30
• Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
• Mercoledì 8.30-12.30
• Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
• Venerdì 8.30-12.30
• Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30
• Domenica 11.00-12.30

Fonte: Comune di Livorno

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