Aperta la gara per il chiosco dei fiori al cimitero di Sant'Andrea di Empoli

È stata indetta dal Comune di Empoli una nuova gara a evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione del Chiosco per la rivendita dei fiori ubicato presso il Cimitero Comunale di Sant'Andrea (via Val d'Orme). Il chiosco è stato realizzato negli scorsi mesi dall'amministrazione comunale al costo di 32mila euro. Appoggiato a terra su un piano in calcestruzzo armato, accessibile grazie ad una pedana esterna, ha una struttura realizzata con tavolato in legno di abete.

Il chiosco è progettato per essere adibito per la rivendita dei fiori con destinazione d'uso commerciale. La concessione è valida per 12 anni, con possibilità di rinnovo per altri 12 anni.

Il canone di concessione previsto a base d'asta è pari a 2.064 euro annui oltre IVA per 454,08 euro, per un totale di 2.518,08 euro annui, oltre rimborso forfettario utenze (acqua e luce) pari ad 150 euro al mese Iva inclusa, da corrispondere a far data dalla sottoscrizione della concessione. Il canone di concessione sarà soggetto a revisione periodica, ogni 6 anni dalla data di stipula del contratto di concessione.

Possono partecipare alla selezione i seguenti soggetti:

- ditte individuali

- imprese

- società di persone

- società di capitale

- cooperative

- consorzi

- raggruppamenti temporanei d’impresa

- associazioni, fondazioni e altre istituzioni del Terzo settore autorizzate allo svolgimento

delle attività commerciali nel proprio statuto, regolarmente costituiti, purché in possesso dei requisiti di partecipazione.

Le domande saranno valutate in relazione all'offerta economica e all'offerta tecnica e dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Empoli di via del Papa, 41 entro le ore 12.00 del 4 giugno 2026.

Tutte le informazioni sono consultabili al link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-l-assegnazione-in-concessione-del-chiosco-presso-il-cimitero-di-S.-Andrea-da-destinare-alla-rivendita-di-fiori2

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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