Cna Storie, si parla di fotografia: ospite Ginevra Vanni di Gianni Fotografi a Montelupo Fiorentino

Torna su Radio Lady la rubrica Cna Storie, l'appuntamento settimanale in collaborazione con Cna Firenze nato per raccontare le storie di tanti artigiani, professionisti e imprenditori che popolano con le proprie attività il territorio. Per questa puntata dello spazio radiofonico, condotto da Cristina Ferniani e in onda ogni mercoledì, ospite in studio Ginevra Vanni, di Gianni Fotografi di Montelupo Fiorentino, accompagnata da Valentina Cantini, coordinatrice CNA.

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L’occasione è stata anche quella di ripercorrere un traguardo importante: l’inaugurazione, avvenuta lo scorso anno, della nuova sede a Montelupo Fiorentino. "Sì, esatto, siamo arrivati alla terza generazione di fotografi. Io sono cresciuta a pane e fotografia - racconta Ginevra Vanni, sottolineando il legame profondo con una professione che rappresenta molto più di un lavoro - In casa sono sempre stata anche un po’ una cavia per gli esperimenti per l’evoluzione della fotografia”.

Il trasferimento nella nuova sede segna un passaggio cruciale: "L’anno scorso abbiamo inaugurato la nostra nuova sede di Gianni Fotografi. Abbiamo deciso di fare questo salto nel vuoto, complice anche tutto il supporto della nostra clientela, della nostra comunità locale". Una scelta coraggiosa ma ben ponderata, che ha portato anche a un ampliamento degli spazi: "Ci siamo raddoppiati, abbiamo voluto investire sulla nostra attività siamo veramente contenti, soddisfatti di aver fatto questo passo".

Un cambiamento che non ha però allontanato l’attività dal cuore della città: "Non volevamo abbandonare il nostro centro storico di Montelupo Fiorentino". E i risultati non si sono fatti attendere: "Abbiamo veramente ricevuto un feedback super positivo abbiamo conosciuto tanti nuovi clienti, tante nuove famiglie".

Il valore aggiunto di 'Gianni Fotografi' sta proprio nel rapporto umano: "È importantissimo instaurare non solo rapporti di clientela ma proprio un rapporto di fiducia, di accompagnamento". Un concetto che Ginevra sintetizza con una definizione efficace: "Siamo artigiani dei ricordi modelliamo e raccogliamo con cura, custodiamo i ricordi delle persone, entrando anche in punta di piedi nella vita".

Una storia che parte da lontano, dal nonno Silvano Gianni, "per tutti il fotografo, un’istituzione", e prosegue con la madre, figura centrale sia nella vita personale che professionale di Ginevra. Un percorso segnato anche da un momento difficile: "Nel 2020 è venuta a mancare mia mamma, ci siamo resi conto della perdita del cuore pulsante di un’attività di riferimento per tutta la comunità".

Da quel momento, la scelta di andare avanti: "Questo bellissimo progetto non possiamo gettarlo alle ortiche". Senza sostituire nessuno, ma costruendo una propria identità: "Mi sono cucita su me stessa ho trovato la mia dimensione".

Oggi l’attività offre un’ampia gamma di servizi, dalla fotografia per eventi privati e cerimonie fino ai servizi più contemporanei come quelli legati alla gravidanza e alla famiglia, affiancando anche il settore dell’ottica. Una realtà dinamica, supportata da un team: "C’è un collaboratore familiare che si occupa della parte ottica e poi ci sono i miei ragazzi che mi aiutano nella gestione".

Importante anche il recente incontro con CNA, come spiega la stessa Ginevra: "Il rapporto con CNA è relativamente fresco… mi sono vista spuntare Valentina e subito mi sono ritrovata in un turbine di eventi". Un’esperienza positiva, soprattutto per il supporto offerto: "A volte ci si sente anche un po’ soli… quando si ha un’attività in proprio".

Valentina Cantini ha raccontato come è nato il contatto: attraverso l’attività di visita alle imprese del territorio e la volontà di far conoscere strumenti spesso poco utilizzati, come l’Ebret, "un fondo che dà la possibilità all’azienda di avere un welfare… ma che spesso non viene sfruttato".

Un supporto concreto, apprezzato dall’imprenditrice: "Tutte le volte che ho bisogno chiamo Valentina", conferma Vanni, sottolineando l’importanza di non sentirsi soli nella gestione di un’attività. A 33 anni, Ginevra Vanni rappresenta un esempio di imprenditoria giovane e femminile: "Ci tengo a dirlo, imprenditrice donna under 35". Una responsabilità importante, portata avanti con determinazione e passione: "Stiamo cercando sempre di alzare sempre di più l’asticella".

Corso Garibaldi, 53/57 Montelupo Fiorentino

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