Concerto di Primavera al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Una serata all’insegna della buona musica e del divertimento, adatta a tutti: adulti e bambini. Questo il biglietto da visita del “Concerto di Primavera” in programma al Teatro del Popolo di Castelfiorentino domenica 10 maggio, alle ore 21.00.

Promosso dalla Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Castelfiorentino, il concerto – diretto dal maestro Stefano Mangini - vedrà la partecipazione di due ospiti d’eccezione: il baritono Gabriele Spina, che eseguirà in compagnia della Filarmonica “Il Maestro di Cappella”, intermezzo comico composto da Domenico Cimarosa, e Lorenzo Baglioni, narratore in “Pierino e il Lupo”, celebre fiaba musicale di Sergej Prokof’ev che incanterà grandi e piccini con la vicenda del protagonista, che uscendo di casa esplora la natura e interagisce con gli animali che via via incontra. Il concerto vedrà inoltre la partecipazione degli allievi della Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino.

L’intermezzo di Cimarosa, in particolare, è una parodia divertente sul direttore d’orchestra e i vari strumentisti, che cercano di volta in volta di eseguire un determinato brano ma che sbagliano il momento appropriato per iniziare a suonare il proprio strumento, fino a quando il “maestro” – canticchiando – non riesce a farglielo capire. Adattato in modo da far riferimento agli strumenti della banda musicale, il testo si rivela un brano utile e divertente per presentare al pubblico i vari strumenti che la compongono.

“Il Concerto di domenica – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – è una serata musicale aperta a un pubblico vasto, adulti ma anche bambini, per la varietà dei brani che saranno eseguiti dalla nostra Filarmonica e dagli allievi della Scuola di Musica in compagnia di questi due ospiti che ringrazio anticipatamente per la loro presenza. Un evento che concluderà una giornata particolarmente ricca di eventi, come “Agricola”, il Raduno di auto d’epoca, e il Bici in Città”

I biglietti per il concerto di Primavera sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro (martedì e giovedì 17:00-19:00, sabato 9:30-12:30) oppure on line sul sito www.teatrocastelfiorentino.it



Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate