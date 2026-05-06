Controlli su colf e badanti in provincia di Lucca, scoperta evasione da oltre 2 milioni di euro

La guardia di finanza, durante controlli in provincia di Lucca sulla regolarità contributiva dei collaboratori domestici, colf e badanti, ha individuato 44 assistenti familiari irregolari per i quali è stato calcolato un imponibile sottratto a tassazione superiore a 2 milioni di euro. Come spiegato in una nota delle fiamme gialle "numerosissimi sono risultati gli assistenti familiari che lavorano ogni giorno nelle case dei cittadini senza alcuna registrazione fiscale o contributiva; un fenomeno silenzioso che non solo sottrae risorse allo Stato, ma priva i lavoratori stessi delle tutele assistenziali e previdenziali previste dalla legge". Le attività di analisi ancora in corso, eseguite anche grazie alle informazioni fornite dall’Inps nell’ambito di un protocollo di collaborazione interistituzionale, hanno fatto emergere molteplici posizioni irregolari che hanno portato ad avviare mirati controlli verso coloro che, pur percependo redditi stabili, omettevano la presentazione della dichiarazione annuale.

Nel corso delle operazioni sono state individuate anche posizioni di alcune collaboratrici domestiche completamente sconosciute al fisco, nonostante la percezione continuativa di compensi mensili. Le irregolarità riscontrate risultano distribuite sull’intero territorio provinciale, con una maggiore concentrazione nelle aree più densamente abitate come la piana di Lucca e la Versilia, pur registrandosi situazioni analoghe anche nei comuni della Garfagnana. Gli approfondimenti svolti hanno evidenziato come i compensi medi mensili per tale tipologia di attività, possano variare in funzione dell’impegno lavorativo richiesto: in linea generale, per prestazioni rese esclusivamente in orario diurno, i corrispettivi si attestano mediamente tra 800 e 1.000 euro mensili, continuano dalla Gdf, mentre per assistenti conviventi gli importi possono oscillare tra i 1.200 e i 1.400 euro mensili.

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