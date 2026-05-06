Da Toscana Aeroporti un contributo per l'acquisto di un ecografo per la pediatria dell'AOUP

Toscana Aeroporti ha contribuito in misura significativa – insieme ai proventi raccolti dalle donazioni di singoli benefattori in memoria della professoressa Rosa Maria Ragghianti – a finanziare l’acquisto di un ecografo presso l’Unità operativa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Aoup) dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa.

L’ecografo è in dotazione all’Ambulatorio di Endocrinologia pediatrica e serve per la valutazione della steatosi epatica nei bambini obesi tramite intelligenza artificiale. L’obesità infantile è una patologia sempre più diffusa fra i bambini e ragazzi, che spesso provoca problemi cardiovascolari in età adulta. Con questo strumento sarà possibile, mediante l’IA, lo studio quantitativo del grado di accumulo del grasso intra-addominale direttamente correlato al rischio cardiovascolare futuro.

L’acquisto è stato finanziato per il tramite della Fondazione “Io sto con Chiara” nell’ambito dei vari progetti di raccolta fondi lanciati dal gruppo, nato come collettore di finanziamenti integrativi per sostenere i pazienti dell’Aoup e le loro famiglie nei percorsi assistenziali, di promozione della salute, prevenzione e umanizzazione, con il coinvolgimento di sempre maggiori forze dal territorio.

“La donazione per l’acquisto di un nuovo ecografo da parte di Toscana Aeroporti si inserisce all’interno di un percorso di iniziative sociali avviate da diversi anni che confermano l’impegno della società verso il territorio, la comunità pisana e la cittadinanza”, ha affermato Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti

Fonte: Toscana Aeroporti