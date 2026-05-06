Due nuovi funzionari alla Questura di Siena

I Commissari della Polizia di Stato Virginia De Nanni e Nicola Santoro sono stati assegnati alla Questura di Siena.

La dottoressa De Nanni, 49 anni, nata in provincia di Grosseto ma da sempre senese, è Laureata in Economia Ambientale, con conseguimento di un Master aziendale in Certificazione della Qualità ISO9001 e successivo attestato di esperta in Legislazione Ambientale, oltre al Master in Organizzazione, Management Pubblico e Leadership della Sicurezza, conseguito durante il 113° corso bis per Commissari della Polizia di Stato.

Entrata in polizia il 23 giugno 1999, come agente, è stata assegnata alla Questura di Prato dove ha lavorato fino al 2023, prima all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico come operatore delle Squadre Volanti e, successivamente, al coordinamento volanti.

Dal 2011 è stata assegnata alla Squadra Mobile, dove si è occupata prevalentemente dei Reati contro la persona.

Nel 2016 ha vinto il concorso da Sovrintendente e nel 2018 quello da Ispettore, continuando il suo percorso professionale alla Squadra Mobile della Questura di Prato.

Dall’ottobre 2023 è stata trasferita alla Questura di Siena, dove per circa un anno ha ricoperto l’incarico di coordinatore delle Squadre Volanti dell’UPGSP fino al mese di settembre 2024 quando è approdata alla sezione investigativa della DIGOS, per poi partire, nell’aprile 2025, per il 113° corso bis per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, al termine del quale è stata di nuovo assegnata alla Questura di Siena.

Frequentatore dello stesso corso per Commissari, il dottor Santoro, 48 anni, originario della provincia di Caserta è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli.

Nel marzo del 2016 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e nel 2023 un Master di II Livello in “Agenzie educative, la famiglia e la scuola: le responsabilità civili e penali e la tutela del minore nell’era digitale”.

Durante il 113° corso bis per Commissari della Polizia di Stato ha conseguito anche il master in “Organizzazione, management pubblico e leadership nella sicurezza” presso la LUISS Roma.

Arruolatosi nel 1997 come Agente Ausiliario di Leva nella Polizia di Stato, dopo i primi due anni di servizio presso il IV Reparto Mobile di Napoli, nell’arco della vita lavorativa ha ricoperto tutti i ruoli della Polizia di Stato: da Agente Ausiliario di Leva ad Agente Trattenuto di Leva, a Sovrintendente e a Vice Ispettore, per aver vinto i relativi concorsi.

Dal novembre 1999 al marzo 2007 ha lavorato alla Sottosezione Polizia Stradale di Susa (TO), fino a quando, nel mese di marzo, è stato trasferito presso il Reparto Intervento Polizia Stradale di Napoli.

Dal 2010, trasferito alla Sottosezione Polizia Stradale di Napoli-Nord, vi ha prestato servizio fino al mese di novembre 2015, quando, per motivi familiari, ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso la Sezione Polizia Stradale di Siena, dove ha ricoperto diversi incarichi fino all’avvio del corso per Commissari.

Virginia e Nicola, entrambi di ampia esperienza professionale nei vari ruoli della Polizia di Stato, sono stati accolti con entusiasmo dai colleghi e dal Questore Ugo Angeloni.

Per un anno svolgeranno un apposito tirocinio, come previsto dalla normativa, e si occuperanno rispettivamente delle attività della DIGOS e dell’Ufficio Immigrazione, prima di esserne destinati alla dirigenza.

A loro vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la Polizia di Stato senese.