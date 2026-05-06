Ecodays 2026, convegno internazionale sull'Economia circolare in Europa

Teatro Era tutto esaurito a Pontedera per l’Ecoincontro con il giornalista e scrittore Ezio Mauro, evento inaugurale degli Ecodays 2026, il festival sulla sostenibilità organizzato da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

La manifestazione proseguirà fino a domenica 17 Maggio con decine di iniziative gratuite e aperte a tutti i cittadini che si svolgeranno, oltre che a Pontedera, a Cascina e a Ponsacco. La seconda in calendario è un convegno internazionale sui materiali circolari, ovvero quei materiali che, dopo l’utilizzo, anziché essere smaltiti vengono continuamente reimmessi nel ciclo produttivo, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti e del consumo di risorse vergini. I lavori sono in programma per domani, giovedì 7 Maggio, nell’auditorium della Fondazione Piaggio (inizio ore 9.30) e sono stati organizzati in collaborazione con Assoambiente e ACR+ e il patrocinio della Commissione Europea, della Regione Toscana e del Comune di Pontedera. L’evento è intitolato “Economia circolare in Europa, dalla misurazione all’azione territoriale”, con prolusione del giornalista Ezio Mauro e relatori di rilevanza europea, e si svolgerà in continuità con quello che si è tenuto durante l'edizione 2025 degli Ecodays, dedicato agli indicatori territoriali.

Perché parlare di economia circolare? Dieci anni dopo il primo Circular Economy Action Plan, l'Europa ha costruito un quadro normativo solido e moltiplicato i progetti pilota ma il tasso di circolarità UE resta fermo: dall'11,2% del 2010 all'11,5% del 2023. A livello globale, il Circularity Gap Report 2024 registra un'economia mondiale circolare solo al 7,2% e in calo rispetto agli anni precedenti. La transizione esiste ma è disomogenea. Appalti pubblici circolari, mercato unico per i materiali secondari, ecodesign, riforma dell’EPR (Extended Producer Responsability) e sviluppo delle competenze verdi sono le leve su cui città e regioni europee possono e devono agire. I relatori del convegno Ecodays 2026 porteranno a Pontedera esperienze europee recenti su questi temi: sistemi di monitoraggio implementati da città e regioni, soluzioni alle barriere normative sulle materie seconde, modelli operativi di simbiosi industriale sviluppati attraverso progetti CCRI e Horizon.

Per i saluti istituzionali interverranno Antonio Pasquinucci, ad di Ecofor Service spa, Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, David Barontini, assessore all’ambiente della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, membro del Comitato Europeo delle Regioni, Pierfrancesco Maran, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo (in collegamento video).

Seguiranno la prolusione di Ezio Mauro e l’introduzione ai lavori, affidata a Francesco Lembo di ACR+. Il tema del primo panel sono gli indicatori di circolarità e la governance regionale. Relatori: Laura Cutaia dell’Enea, Legarda Campos di Sodena (Spagna), Igor Kos di E-Zavod Institut (Slovenia). Tema del secondo panel le modalità per facilitare il ciclo delle materie prime e seconde. Relatori: Paolo Campanella del FEAD, Maxime Pernal-Stoddart di CEWEP (Belgio), Alessia Scappini di Revet Spa, Tommaso Pandolfi di Ecofor Service Spa.

ECODAYS 2026 - PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledi 6 maggio

ore 21:15 Teatro Era – Ecoincontro con EZIO MAURO

Giovedi 7 maggio – AUDITORIUM MUSEO PIAGGIO

ore 9:30 CONVEGNO INTERNAZIONALE "ECONOMIA CIRCOLARE IN EUROPA: DALLA MISURAZIONE ALL'AZIONE TERRITORIALE" con Prolusione di EZIO MAURO

Venerdi 8 Maggio – Piazza Cavour PONTEDERA

ore 11:30 Inaugurazione MOSTRA FOTOGRAFICA Climate Visual

Sabato 9 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione AISM

ore 14:30 - Piazza Martiri della Libertà PONTEDERA

Bikeday by Ecodays a cura GS Galimberti

Domenica 10 maggio - Quarterie Galimberti PONTEDERA e Comuni della Valdera

ore 7:30 Randonnee della Valdera – una esperienza ciclistica a cura GS Galimberti

dalle 9:00 alle 18:00 - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione AVO

Ore 11:30 – Spazio Civico 35 Piazza Cavour PONTEDERA

Incontro pubblico RIFIUTI E SALUTE Criteri di gestione, tecnologie e impatti

CIRS Comitato Interdisciplinare Rifiuti e Salute

Raffaello Cossu, DICEA, Università degli Studi di Padova, Margherita Ferrante Dipartimento G.F. Ingrassia, Sezione Igiene e Sanità pubblica, Università degli studi di Catania

ore 17:00 – Teatro Odeon PONSACCO

Compagnia Beati pellegrini "La riunificazione delle due Coree" di Joël Pommerat"

Lunedi 11 maggio – Teatro Era PONTEDERA

Ore 21:15 Compagnia Terzo Tempo dell’UTEL Pontedera “La riunione” di Adalgisa Vavassori

Martedi 12 maggio – Teatro Odeon PONSACCO

ore 21:15 – Ecoincontro con TELMO PIEVANI

ore 18:30 – Biblioteca Gronchi PONTEDERA Premiazione ECOFOR LIBRI

Mercoledi 13 maggio – Teatro Era PONTEDERA

ore 9:30 – Ecoincontro con TELMO PIEVANI

Giovedi 14 maggio – Città del Teatro CASCINA

ore 21:15 – Ecoincontro con LUCA MERCALLI

Venerdi 15 maggio –Teatro Era PONTEDERA

ore 9.30 – Ecoincontro con LUCA MERCALLI

Sabato 16 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione NON PIU’ SOLA

Domenica 17 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione MISERICORDIA PONTEDERA

ore 18:30 – Teatro Era PONTEDERA Ecoincontro con SERENA GIACOMIN Meteorologa Direttrice Scientifica Italian Climate Network e MARCO CATTANEO direttore di National Geographic Italia

Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio

Ore 9:00 – 13:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate alle scuole partecipanti al progetto ECOZOOMER

Sabato 16 maggio

ore 9:00 – 17:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate ai cittadini (ultimo ingresso ore 15:30)

Domenica 17 maggio

ore 9:00 – 13:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate ai cittadini

Fonte: Ecofor Service spa