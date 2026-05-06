Torna 'Empolissima di Primavera', il grande mercato di Empoli

Tutto pronto per il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico e dagli operatori commerciali del territorio: domenica 10 maggio torna "Empolissima di Primavera". Per l'intera giornata, dalle ore 8:00 alle 20:00, le strade del centro cittadino ospiteranno un grande mercato, offrendo ai visitatori un’esperienza di shopping unica caratterizzata da occasioni imperdibili.

Confermata la dislocazione dei banchi concentrata tra via Roma e via Tinto da Battifolle con spazi ridisegnati per convivere con i tanti cantieri cittadini e attenta selezione degli operatori. Si parte da Via Roma (intersezione con via Giovanni da Empoli) per proseguire poi in piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle.

L'evento, realizzato da Anva Confesercenti, rappresenta un punto di riferimento per il commercio su aree pubbliche della Regione. Grazie alla partecipazione di operatori selezionati del settore, Empolissima offrirà un’ampia gamma di prodotti: dall'abbigliamento alle calzature, dagli articoli per la casa all'enogastronomia di qualità, con un occhio di riguardo alle nuove collezioni primaverili.

"Empolissima non è solo un mercato, ma una vera e propria festa della città che riesce a coniugare la tradizione del commercio ambulante con la vitalità del centro storico. I risultati delle scorse edizioni sono stati eccellenti, siamo convinti che varrà lo stesso anche per domenica 10 maggio – ha affermato Luca Taddeini Presidente Anva Confesercenti Firenze - Un'occasione per sostenere le imprese locali e vivere il cuore di Empoli in una cornice di socialità e svago.”

“Questa dislocazione dei posteggi - conclude Taddeini – consente di mantenere una viabilità molto scorrevole da e per il centro cittadino. Ampia anche la possibilità di parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze dell’evento”.

Protagonista indiscusso lo shopping con il mercato tutto il giorno e l’apertura straordinaria dei negozi. Ce ne saranno per tutti i gusti, con l’arrivo del caldo sia i banchi che le vetrine saranno assortite con le migliori novità per la stagione primaverile/estiva.

Fonte: Confesercenti Città Metropolitana di Firenze

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