Escluso caso di Chikungunya a Livorno: nessuna infezione da zanzara tigre

Cronaca Livorno
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Nessun caso di infezione da virus trasmesso dalla zanzara tigre all’ospedale di Livorno, esclusa la presenza di Chikungunya

Nessun caso di infezione da virus trasmesso dalla zanzara tigre all’ospedale di Livorno. Gli accertamenti clinici e diagnostici effettuati hanno infatti escluso la presenza di Chikungunya nel paziente inizialmente sospetto.

A comunicarlo è l’Azienda Usl Toscana nord ovest che, in una nota ufficiale, precisa: "In merito al sospetto caso di virus Chikungunya segnalato all'ospedale di Livorno, ulteriori approfondimenti clinici e diagnostici hanno consentito di escludere che si tratti effettivamente di tale infezione".

Alla luce degli esiti, viene meno anche la necessità di attivare misure straordinarie sul territorio. "In ragione di ciò gli interventi straordinari di disinfestazione previste sul territorio come azione precauzionale non si rendono più necessari e, in accordo con il Comune di Livorno, è stato deciso di proporne la sospensione", prosegue la nota.

Resta comunque alta l’attenzione sanitaria sul tema delle arbovirosi. L’Asl sottolinea infatti che "resta confermata l'attenzione da parte dell'Azienda sanitaria e dei servizi competenti nel monitoraggio delle arbovirosi, in linea con le indicazioni regionali, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la tempestiva gestione di eventuali casi sospetti".

Infine, viene ribadita l’importanza della prevenzione quotidiana: "Si ricorda a tal proposito [...] che restano comunque fondamentali le buone pratiche e le misure ordinarie di prevenzione della proliferazione degli insetti, evitando ristagni e raccolte di acqua [...] ed effettuando gli opportuni interventi larvicidi, così da mantenere in ogni momento un elevato livello di protezione della popolazione".

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