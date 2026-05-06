Evade dai domiciliari a Santa Maria a Monte, arrestato 37enne

L'uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare
È stato arrestato in flagranza di reato per evasione un uomo straniero di 37 anni, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.
L’episodio è avvenuto nella mattinata del 4 maggio, quando i Carabinieri della Stazione locale, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno intercettato l’uomo mentre si aggirava per le vie del centro cittadino.
Il 37enne, già destinatario della misura restrittiva dallo scorso dicembre per precedenti vicende giudiziarie, è stato immediatamente riconosciuto dai militari. A seguito delle verifiche, è emerso che non disponeva di alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria che giustificasse la sua presenza fuori dall’abitazione.
Accertata la violazione delle prescrizioni imposte, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto per evasione.
Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, l’uomo è stato successivamente sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dopo la convalida del provvedimento
<< Indietro