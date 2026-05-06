Addio a Giorgio Mannaioni, il cordoglio della 'Del Campana Guazzesi'

L'azienda lo ricorda come un punto di riferimento per colleghi e residenti. "Ciao Giorgio, un abbraccio da tutti noi, ci mancherai!"
La Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'Del Campana Guazzesi' di San Miniato esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Mannaioni, venuto a mancare questa mattina.
Figura molto stimata all'interno dell'ente, Mannaioni è stato per anni non solo un valido collaboratore, ma anche un punto di riferimento umano e professionale per colleghi e residenti.
"Nei nostri confronti e nei confronti dei residenti, ha avuto sempre un particolare affetto un pensiero gentile ed una accortezza", raccontano i colleghi, che sottolineano sua presenza e disponibilità anche dopo che i medici gli avevano vietato di lavorare a causa dei problemi fisici.
Tra i momenti più significativi, l'Azienda ricorda con emozione la cerimonia del 6 dicembre scorso, durante la quale gli era stato conferito un attestato di benemerenza per gli anni di collaborazione prestati presso l'ente.
"A nome del Consiglio di Amministrazione, dei colleghi e dei residenti, nostro dolore per la grave perdita - dichiara l'Azienda, che rivolge a Mannaioni un ultimo saluto: "Ciao Giorgio, un abbraccio da tutti noi, ci mancherai!".
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