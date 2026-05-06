Giornata internazionale ostetrica, ieri incontro in Aoup al Santa Chiara

Il 5 maggio di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’ostetrica.

Il tema individuato quest’anno dall’International Confederation of Midwives (ICM) è “One Million More Midwives”: il mondo ha urgente bisogno di un milione di ostetriche in più per garantire servizi essenziali di salute sessuale, riproduttiva, materna, neonatale e adolescenziale. Senza investimenti mirati e urgenti, questa carenza, che interessa sia i Paesi in via di sviluppo sia quelli industrializzati, comporterà ulteriori ostacoli di accesso, per molte donne, ai servizi di cui necessitano. “Un milione in più di ostetriche” è un appello rivolto alle istituzioni e al mondo politico per far crescere, sostenere e mantenere la professionalità delle ostetriche attraverso investimenti sulla formazione e l’organizzazione dei servizi. (fonte: millionmore.org)

In occasione di questa Giornata, le ostetriche dell’Aoup hanno inaugurato l’incontro informativo multidisciplinare rivolto ai futuri genitori, valorizzando il ruolo della propria professione nell’ambito dell’assistenza alla salute della donna, materna e neonatale presentando i principali servizi offerti dalla struttura tra cui la prevenzione e la promozione della salute femminile, la medicina complementare, i trattamenti di prevenzione e cura del perineo, la promozione e il sostegno all’allattamento, il progetto “Nascere a Pisa”, che prevede una serie di appuntamenti informativi tenuti dai professionisti che quotidianamente accompagnano le donne e le famiglie nel percorso della gravidanza, del parto e del post-parto.

Hanno preso parte all’evento una rappresentanza del personale ostetrico e le referenti del Percorso Nascita

Fonte: AOU Pisa