I nuovi autoritarismi e la crisi delle libertà: l’8 maggio convegno all’Università di Pisa

Venerdì 8 maggio si terrà presso il Polo Piagge dell’Università di Pisa, aula P2, il convegno “I nuovi autoritarismi e la crisi delle libertà”, promosso dal professor Luca Michelini (Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa) e dal professor Marco Solinas (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa). I lavori si svolgeranno per l’intera giornata, a partire dalle ore 9.15. Il programma è disponibile al link: https://www.unipi.it/eventi/i-nuovi-autoritarismi-e-la-crisi-delle-liberta/.

Il convegno intende analizzare le nuove forme di autoritarismo che stanno emergendo in Europa e a livello globale, con particolare attenzione alle loro radici culturali, spesso riconducibili alla destra nazionalista e alle tradizioni del fascismo storico. Questi fenomeni vengono esaminati nel più ampio contesto di una profonda crisi della democrazia politica e sociale, che attraversa le società contemporanee e coinvolge diverse culture politiche ed economiche.

L’iniziativa si propone come un primo momento di confronto e approfondimento pubblico, volto a offrire uno spaccato delle ideologie delle nuove destre e a individuare i principali attori culturali, sociali e istituzionali che ne sostengono e diffondono l’influenza. Attraverso il contributo di studiosi e studiose, il convegno mira a stimolare una riflessione critica sulle trasformazioni in atto e sulle sfide che queste pongono alle istituzioni democratiche e ai diritti fondamentali

Fonte: Università di Pisa

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