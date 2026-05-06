Il progetto 'Divin Boccaccio' si mette in mostra e presenta le eccellenze dela Valdelsa

Nella suggestiva cornice del Salone delle Feste della Fattoria Il Bassetto, l’Associazione Terra di Valdelsa ha presentato ufficialmente il logo e il progetto di valorizzazione territoriale denominato “Divin Boccaccio”.

L’iniziativa segna l’inizio di un percorso ambizioso volto a trasformare l’eredità culturale ed enogastronomica della zona in un asset turistico di respiro internazionale.

Alla scoperta del logo nato dall’opera artistica realizzata da Elisa Puccioni, l’entusiasmo dei soci e delle istituzioni ha confermato la solidità e la concretezza di un progetto che mette al centro il “saper fare” locale in maniera attiva e propositiva.

Il progetto “Divin Boccaccio”, tra le altre prerogative, prevede la valorizzazione dei Pilastri del Gusto, che sono e saranno il vino, l’olio e la famosa ed esclusiva Cipolla di Certaldo, quali elementi cardine del contesto enogastronomico. Eccellenze che hanno reso celebre il territorio non solo come luogo di prodotti fine a se stessi, ma come veri e propri attrattori turistici capaci di raccontare l’identità di un luogo.

Durante l’evento sono state presentate alcune anteprime esclusive che incarnano lo spirito di innovazione dell’associazione:

Il Metodo Classico di Certaldo, prodotto enologico realizzato attraverso una originale vinificazione nata dalla collaborazione tra le cantine Barsacchi Gori e Il Paluffo, che punterà a posizionare il territorio nel segmento delle bollicine di alta qualità.

Il Mix del Decameron, un esclusivo cocktail dedicato a Giovanni Boccaccio e intitolato “L’Ultima Novella”, creato dal bar tender Cosimo Neri, sintesi capace di tradurre suggestioni letterarie in un’esperienza sensoriale moderna.

Il progetto si caratterizza per una strategia di valorizzazione a 360 gradi e non si limita alla celebrazione del gusto, ma delinea una roadmap chiara per la promozione turistica e artigianale del territorio.

Le fiere di settore e le occasioni di promozione saranno momenti centrali, anche grazie alla collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Questo consentirà al brand Divin Boccaccio di ottenere visibilità nelle principali manifestazioni di settore e di sviluppare relazioni con tour operator.

La comunicazione digitale vedrà il coinvolgimento di content creator e la nomina di ambassador internazionali, con l’obiettivo di garantire una narrazione contemporanea e globale.

La formazione e il confronto proseguiranno attraverso il Forum dell’Ospitalità, inteso come osservatorio permanente per aggiornare gli operatori locali e monitorare i trend del turismo moderno.

Gli eventi sul territorio rappresentano una delle attività già avviate dall’associazione nel corso dell’ultimo anno, con iniziative come Calici di Stelle, Gocciolio e Su e Giù Insieme. L’obiettivo è ottimizzare un calendario di manifestazioni in grado di trasformare Certaldo in una destinazione esperienziale attiva tutto l’anno.

L’Associazione Terra di Valdelsa si è detta entusiasta della risposta ottenuta e, attraverso la presidente Elisabetta Bardi, ha dichiarato: “Vedere i nostri soci presentare eccellenze di questo livello ci rende orgogliosi. Divin Boccaccio è un progetto di comunità che unisce enogastronomia, artigianato e ospitalità sotto un unico segno distintivo”.

Anche il vicesindaco del Comune di Certaldo, Simone Scardigli, è intervenuto confermando la disponibilità e l’attenzione dell’amministrazione comunale verso il progetto, ribadendo l’importanza di fare rete per elevare la competitività del territorio e garantendo il pieno sostegno istituzionale a un’iniziativa che punta a portare il nome di Certaldo, di Boccaccio e delle eccellenze valdelsane nel mondo.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps