Incendio nel cantiere Av a Firenze, indagini in corso

Incendio questa notte nel cantiere dell'Alta Velocità di Firenze a Campo di Marte: le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G. Sul posto in via del Campo d'Arrigo sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con una squadra Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e le forze dell'ordine. L'incendio ha interessato una struttura elettronica che sta alla base del palo, dove sono installate le celle telefoniche, all'interno del sedime ferroviario. Sull'episodio avvenuto nel cantiere per i lavori del tunnel sotto la città, sono in corso le indagini: secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un atto doloso, anche se al momento non sono escluse altre piste. Ignoti si sarebbero introdotti nell'area scavalcando un cancello.

Nel luogo, sopra una centralina elettrica, è stata anche trovata una coperta che da quanto emerso pare sia stata intrisa di kerosene, che per la forte pioggia caduta nella notte non ha preso fuoco. Ancora da stabilire se la coperta sia riconducibile all'episodio. Presenti sul posto vigili del fuoco, polizia con polfer, scientifica e digos, carabinieri. Proseguono gli accertamenti mentre la circolazione dei treni procede in modo regolare.

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