Incidente in Maremma sulla strada delle Collacchie: muore un uomo, due feriti

Incidente mortale questa mattina sulla strada provinciale delle Collacchie, nel tratto tra Il Puntone di Scarlino e il bivio per Cala Violina, in provincia di Grosseto. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 7.30, due auto si sono scontrate frontalmente e anche una terza vettura è rimasta coinvolta.

Nello scontro ha perso la vita un uomo di 56 anni, di origini straniere e un 25enne è rimasto gravemente ferito. Una terza persona è rimasta ferita in maniera meno grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, Pegaso, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il 25enne è stato è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena, la terza persona ferita è stata portata all'ospedale Misericordia di Grosseto.