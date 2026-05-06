"La legge sulle unioni civili: le prospettive giuridiche": confronto a Siena

Si terrà l’8 e 9 maggio 2026 a Siena, presso la Sala conferenze della sede Mattioli dell’Università di Siena, il convegno “La legge sulle unioni civili: le prospettive giuridiche”.

L’iniziativa si colloca nel quadro delle iniziative promosse per il decennale della legge sulle unioni civili, un passaggio fondamentale per l’affermazione dei diritti civili in Italia. A dieci anni dalla sua approvazione, il convegno intende offrire un’occasione di riflessione sul suo impatto giuridico e sociale, nonché sulle prospettive future per una piena tutela dei diritti.

Su questi temi si confronteranno giuriste e giuristi insieme a rappresentanti della società civile. Ingresso libero a tutta la cittadinanza.

I lavori si apriranno venerdi 8 maggio alle ore 15 con i saluti istituzionali e l’introduzione di

Fabio Mugnaini e di Alessandra Viviani (Università di Siena).

Seguirà una sessione di approfondimento dedicata ai profili civilistici, ecclesiastici, costituzionalistici e in prospettiva europea, con gli interventi di Gilda Ferrando (Università di Genova), Pierluigi Consorti (Università di Pisa), Mario Perini (Università di Siena) e Luca Paladini (Università per Stranieri di Siena). La sessione sarà moderata da Daniele Ferrari (Università di Ferrara).

La mattinata di sabato 9 maggio alle ore 10.00 sarà dedicata ad una tavola rotonda con esponenti del mondo politico, giuridico e della società civile, tra cui: Monica Cirinnà, Gianni Cuperlo, Marco Gattuso, Natascia Maesi e Francesca Pascale.

La moderazione sarà affidata ad Alessandra Longo, mentre le conclusioni saranno a cura di Simonetta Grilli, docenti dell'Ateneo.

L’evento è promosso dal Dipartimento di Scienze politiche e internazionali (DISPI) e dal Dipartimento di Giurisprudenza (DGIUR) dell’Ateneo, sotto gli auspici dell’Osservatorio identità di genere e orientamento sessuale dell’Ateneo.

Fonte: Università di Siena

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