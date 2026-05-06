Maltempo in Toscana, alberi caduti e allagamenti: previste ancora piogge

Alberi caduti in strada, strade allagate. Prosegue il maltempo sulla Toscana, con pioggia e temporali sparsi: per tutta la giornata di oggi, mercoledì 6 giugno, è allerta arancione nelle zone colpite dall'incendio del Monte Faeta, tra Pisa e Lucca, per la maggiore fragilità dei versanti mentre il codice è giallo nel resto della regione. Nell'ultimo aggiornamento del presidente Eugenio Giani tramite social, viene comunicato che nella notte "intense precipitazioni hanno interessato il nord della Toscana, soprattutto le province di Pistoia, Prato e Lucca. Oltre 110 mm cumulati caduti a Marliana, 109 a Montemurlo". Questa mattina, nelle prossime tre ore, previste "precipitazioni, localmente a carattere di rovescio o isolato temporale, più probabili sulle province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia". Ieri sera registrati temporali sparsi, "da Campiglia Marittima passando per Poggibonsi fino al Casentino", iniziati già dalla giornata di ieri quando nell'Empolese è stato anche avvistato in cielo un tornado che non ha provocato danni al suolo.

Al momento la situazione fiumi, "sotto controllo con il sistema di Protezione Civile", vede l'Ombrone pistoiese al secondo livello a Pontelungo, al primo livello a Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano; Bisenzio al primo livello a San Piero a Ponti; Brana ad Agliana al primo livello; Pescia a Montecarlo al primo livello.

Auto bloccata in sottopasso allagato. Albero cade e travolge quattro auto parcheggiate

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore. In provincia di Pisa, a Calcinaia, una squadra è intervenuta poco dopo le 7 di stamani in via Maremmana per soccorrere una persona che era rimasta bloccata con la propria auto in un sottopasso allagato, a causa del forte temporale. Il conducente è riuscito ad uscire dal veicolo incolume mentre la squadra dei vigili del fuoco, sul posto con la polizia municipale, ha messo in sicurezza veicolo e luogo dell'intervento.

Firenze, via Giorgio Pasquali

A Firenze sono proseguiti gli interventi dei vigili del fuoco durante la notte: nel dettaglio 4 interventi per danni da acqua, 11 per alberi e rami pericolanti. Tra questi è segnalata la caduta sulla sede stradale di un pino nel comune di Firenze, in via Giorgio Pasquali, che ha impegnato per alcune ore una squadra per la rimozione: dalla caduta dell'albero sono rimaste danneggiate 4 auto che si trovavano parcheggiate in strada.

Sempre a Firenze i vigili del fuoco hanno operato per diverse ore presso la scuola primaria in via Reginaldo Giuliani, per aspirare l'acqua dal livello interrato dell'edificio dove per un guasto non sono partite le pompe di aspirazione automatizzate. Segnalato anche l'intervento di una squadra per un incendio di un gruppo elettrogeno per l’illuminazione di un cantiere in città, per le quali sono in corso le indagini. Intervento intorno alle 4.30 per un incidente stradale sull'autostrada A1, dopo la galleria le Croci, che ha visto coinvolto un messo pesante, risolto dal personale di Autostrade.

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