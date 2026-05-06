Sabato 9 maggio alle ore 17, a Pubbliche Assistenze Riunite, Empoli ospiterà un appuntamento che si annuncia di grande interesse per chi vuole comprendere le

trasformazioni del mondo contemporaneo. Protagonista dell’incontro sarà Maurizio Bianconi, che presenterà il suo saggio Geopolitica e Realpolitik, un testo breve ma denso che affronta con chiarezza e spirito critico i nuovi equilibri globali. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato da Gabriele Sani in collaborazione con Clebs.it.

A dialogare con l’autore saranno Marco Mainardi ed Emilio Chiorazzo, in un confronto che si preannuncia vivace e ricco di spunti, capace di intrecciare analisi geopolitica, riflessione storica e attualità politica. Il libro di Bianconi parte da una constatazione netta: il mondo è cambiato. L’ordine internazionale costruito nel secondo dopoguerra e rafforzato negli anni Novanta mostra oggi segni evidenti di crisi. Al suo posto emerge uno scenario multipolare, in cui potenze come Stati Uniti, Cina e Russia competono per ridefinire le proprie aree di influenza, mentre l’Europa appare spesso incerta e priva di una vera autonomia strategica.

Nel saggio, l’autore propone una lettura realistica – e talvolta controcorrente – delle dinamiche globali: dalla guerra in Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, dal ruolo

crescente dell’Africa come terreno di competizione internazionale fino all’espansione economica e tecnologica della Cina. Ma al centro della riflessione resta una domanda

cruciale: quale ruolo può e deve giocare l’Italia in questo nuovo contesto?

Bianconi insiste sul concetto di “interesse nazionale”, inteso non come slogan ma come criterio concreto di azione politica. Un richiamo alla prudenza, alla consapevolezza dei propri limiti e alla necessità di evitare semplificazioni ideologiche in un mondo sempre più complesso.

Maurizio Bianconi, aretino, è un avvocato e già parlamentare italiano, con una lunga esperienza nella vita politica e istituzionale del Paese. Laureato in Giurisprudenza, esercita la professione forense dal 1971, occupandosi in particolare di diritto penale e commerciale. La sua attività politica inizia giovanissimo nel Movimento Sociale Italiano, per poi svilupparsi in un percorso articolato che lo porta a fondare nel 1991 l’Unione dei Cittadini e ad aderire successivamente ad Alleanza Nazionale. È stato consigliere regionale della Toscana per tre mandati (1995–2008), ricoprendo ruoli di primo piano tra cui capogruppo e componente dell’Ufficio di presidenza.

Nel 2008 viene eletto alla Camera dei Deputati nelle liste del Popolo della Libertà, incarico che manterrà anche nella legislatura successiva (2013–2018), distinguendosi per posizioni spesso autonome e per un approccio critico e non allineato. Nel corso degli anni ha fatto parte di diverse formazioni del centrodestra, mantenendo sempre una forte impronta personale e indipendente.

Conclusa l’esperienza parlamentare nel 2018, è tornato a dedicarsi principalmente all’attività professionale, continuando parallelamente a intervenire nel dibattito

pubblico come analista politico e autore di saggi.

L’incontro di Empoli rappresenta dunque un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo una voce autorevole e per confrontarsi su temi che incidono direttamente sul presente e sul futuro del Paese. Come recita il titolo dell’evento, sarà davvero “un’opportunità da non perdere”, soprattutto per chi sente la necessità di guardare alla realtà

internazionale con spirito critico e senza filtri.

Fonte: Ufficio stampa

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