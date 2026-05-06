Servizio civile regionale: disponibile un posto alla Misericordia di Empoli

La Misericordia di Empoli mette a disposizione un posto per il servizio civile regionale 2026: le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di mercoledì 10 giugno 2026.

Il bando si rivolge alle ragazze e ai ragazzi che, al momento della candidatura, risultino residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (fino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno) e si trovino in condizione di non occupazione, disoccupazione o inattività.

Il servizio civile regionale prevede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi, con un compenso mensile di 507,30 euro, erogato dalla Regione Toscana. Al termine delle attività i partecipanti riceveranno il Fascicolo elettronico del lavoratore: un documento utile per il proprio percorso professionale. Il servizio civile regionale è un’occasione concreta per vivere un’esperienza di solidarietà, crescita personale e cittadinanza attiva.

La partecipazione è compatibile con qualsiasi corso di studi in corso. Inoltre, novità importante di quest’anno: possono presentare domanda anche coloro che hanno già svolto il servizio civile regionale o il servizio civile universale. Sono esclusi dal presentare domanda: coloro che hanno già svolto il servizio civile regionale in Toscana per due volte o abbiano avuto, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando e per almeno sei mesi, rapporti di lavoro o collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Sanitaria Elettronica/CNS, accedendo al portale della Regione Toscana:

https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/. I candidati dovranno selezionare come ente la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana ODV e il progetto “Empoli Soccorso e non solo 2025”.

La Misericordia di Empoli è a disposizione per dare supporto nella compilazione della domanda: chi fosse interessato può chiamare il numero 0571 7255, scrivere una mail a volontari@misericordia.empoli.fi.it o rivolgersi direttamente alla sede di via Cavour n°32. Il personale è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, si consiglia di prendere un appuntamento. Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro le ore 12.00 di martedì 10 giugno 2026

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio Stampa

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