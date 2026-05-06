Perseguita la ex, fermato mentre la segue in auto: arrestato

Un 32enne di origini albanesi è stato arrestato a Arezzo, stava seguendo la ex in auto. Da mesi perseguitava la donna con messaggi minacciosi, appostamenti e pedinamenti perché non accettava la fine della relazione.

La vittima, allarmata dalla presenza dell'uomo fuori dal luogo di lavoro, ha chiamato il 112 mentre si recava a prendere la figlia. Gli agenti hanno fermato il 32enne, che non ha saputo giustificare la sua presenza a Arezzo.

In questura la donna ha formalizzato la denuncia, documentando mesi di condotte persecutorie, tra cui messaggi offensivi e minacce. L'arresto è

stato convalidato.

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