Pioggia forte su San Giuliano Terme, ma il Monte Faeta tiene

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Le previsioni sono in miglioramento ma questa notte, su San Giuliano Terme ha piovuto tanto, 94 millimetri da mezzanotte alle 8.30, quaranta dei quali, però, concentrati fra le 5 e le 7. Ma i versanti del Monte Faeta sopra Asciano colpiti dall'incendi di pochi giorni fa– “sorvegliati speciali” per tutta la notte – complessivamente hanno tenuto: sono stati rilevati solo due piccoli smottamenti in via del Falcione, con presenza di detriti in strada, che sono stati già rimossi, e chiusa per qualche ora via di Valle, allagata a caua delle piogge abbondanti.

Diversi problemi in più, ma tutti risolti o in via di soluzione, a valle e nelle altre frazioni del territorio comunale, dove si sono registrati diversi allagamenti, soprattutto nelle aree agricole della piana, che hanno riguardato anche alcune strade: una quindicina in tutto le strade allagate in cui è stato necessario chiudere alla circolazione; quattro a Ghezzano, due a Gello (incluso il sottopasso) e Sant'Andrea in Pescaiola, una a Colignola, Madonna dell'Acqua, Mezzana, Pappiana e Pontasserchio. Sono state quasi tutte riaperte dopo poche ore: alle 14 risultavano ancora chiuse via Cilea a Pontasserchio, via Aldovrandi a Sant'Andrea in Pescaiola, via Ruffini a Gello e via Borrani a Madonna dell'Acqua.

Fra i “sorvegliati speciali” anche l'Ozzeri dato che le acque del canale si sono gonfiate molto nella notte, anche se nelle ultime ore avevano già cominciato a scendere.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme


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