Avis Pisa, oltre quattro nuovi donatori su dieci sono donne

A Pisa oltre quattro nuovi donatori Avis su dieci sono donne (41,69%), a fronte di una base associativa che si dimostra tra le più giovani della regione: il 14,59% dei soci donatori ha infatti meno di 25 anni. Sono i dati che emergono dall’ultimo rapporto annuale (2025) di Avis Toscana, che fotografa per il territorio pisano un’associazione in salute, capace di attrarre nuove leve e di mantenere una crescita positiva nella raccolta.

Una base sociale solida

L’Avis nel territorio di Pisa poggia su una base di 5.950 soci complessivi. La componente trainante è rappresentata dai 5.852 soci donatori (ovvero coloro che hanno effettuato almeno una donazione nell’ultimo biennio). Un segnale di forte dinamismo arriva dai 4.663 donatori attivi, che hanno effettuato almeno un prelievo nel corso dell'anno solare 2025, confermando un legame stretto e costante con le attività dell’associazione.

Nuove adesioni: il contributo crescente delle donne

Il profilo storico dei donatori nell’area pisana vede una prevalenza maschile, con 3.574 uomini (61,07%) e 2.278 donne (38,93%) tra i soci donatori totali. Tuttavia, i 710 nuovi soci registrati nel 2025 indicano un’apertura crescente: in questo gruppo le donne sono 296, pari al 41,69% delle nuove iscrizioni. Pur essendo un dato leggermente inferiore alla media regionale (45%), testimonia una partecipazione femminile significativa che contribuisce a rinnovare il volto del volontariato locale.

Dinamiche anagrafiche: Pisa tra le più giovani della Toscana

Pisa si distingue nel panorama regionale per una struttura anagrafica particolarmente giovane. I donatori under 25 rappresentano il 14,59% della base associativa, un valore decisamente superiore alla media toscana del 10,1%. Se si considera anche la fascia 26-35 anni (22,16%), oltre un terzo dei donatori pisani ha meno di 35 anni. La quota di donatori esperti resta rilevante ma meno marcata rispetto ad altre province: il 44,6% dei soci ha più di 46 anni (nello specifico, il 22,93% è nella fascia 46-55, il 18,51% nella 56-65 e il 3,11% è over 65).

L’andamento della raccolta

Nel corso del 2025, la raccolta complessiva a Pisa ha raggiunto le 8.770 donazioni, segnando una crescita dello 0,49% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un risultato in controtendenza rispetto alla stabilità o alla lieve contrazione registrata in altre aree della regione. L’indice di donazione si attesta a 1,88, vicino alla media regionale di 1,92. Entrando nel dettaglio, la raccolta di sangue intero è stata di 5.982 unità (68,21% del totale), mentre le donazioni di plasmaferesi si sono attestate a 1.803 (20,56%). Particolarmente significativo il dato del multicomponent, con 985 donazioni (11,23%), il valore più alto della Toscana.

“Pisa si conferma un’area virtuosa per la raccolta regionale, capace di far registrare una performance positiva in un contesto generale di stabilità”, dichiara la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze. “L'altissima percentuale di giovani donatori e il buon inserimento delle nuove donatrici sono segnali di speranza per il futuro. Il lavoro delle sede provinciale sta portando frutti importanti, specialmente nella capacità di diversificare le donazioni verso il multicomponent e il plasma, obiettivi strategici per garantire l'autosufficienza trasfusionale della nostra regione”.

Fonte: Ufficio stampa

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