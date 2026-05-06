'Più Sicuri Insieme': nuovi appuntamenti con la polizia a Firenze

Dopo i primi appuntamenti, continua a Firenze la campagna “Più Sicuri Insieme”, promossa dalla Polizia di Stato e realizzata in collaborazione con i Quartieri della città, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini per prevenire ed evitare raggiri e inganni.

Gli incontri rappresentano un’importante occasione di approfondimento, di informazione e confronto, aperto a tutti, per imparare a riconoscere ed evitare episodi di truffa, attraverso esempi concreti e consigli pratici forniti dal personale della Polizia di Stato della Questura di Firenze.

I prossimi incontri si terranno giovedì 7 maggio alle ore 17:00 presso il per le attività dell’Età Libera, in Piazza del Carmine 19;

Giovedì 14 maggio alle ore 17:00 presso il Centro Età Libera San Iacopino, in via delle Carra 4;

Giovedì 19 maggio alle ore 17:00 presso il Centro Età Libera Grillo Parlante, in via Palazzuolo 19.

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