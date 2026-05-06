Plures, aggiornamento del progetto di bilancio

La decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione di Plures di revocare l’assemblea del 30 aprile è legata alla necessità di procedere all’aggiornamento del progetto di bilancio, avvalendosi del maggior termine previsto dalla normativa anche al fine di recepire elementi di approfondimento emersi successivamente alla sua predisposizione.

L’aggiornamento del bilancio comporta il superamento del precedente progetto e delle relative relazioni a corredo che, sebbene oggi superate, non evidenziavano rilievi. Le motivazioni dell’aggiornamento e tutti gli elementi di dettaglio saranno illustrati nel nuovo progetto di bilancio attualmente in fase di elaborazione

In questo quadro, si è inoltre ritenuto opportuno sottoporre il documento contabile a una assemblea dei soci pienamente rappresentativa, alla luce delle imminenti elezioni amministrative che coinvolgono alcuni dei principali Comuni soci e del conseguente differimento del rinnovo degli organi sociali.

I temi richiamati nel comunicato di Sinistra Progetto Comune relativamente ad ATO Toscana Centro attengono a profili distinti, riferiti in particolare al confronto sul Piano d’ambito e sulle dinamiche tariffarie 2026-2027, e non sono collegati in alcun modo al procedimento di approvazione del bilancio 2025.

Fonte: Ufficio stampa

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