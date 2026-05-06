Sabato 9 maggio, il teatro Quaranthana di Corazzano (San Miniato) ospiterà un laboratorio e un concerto dedicati alla musica di Venezia, con Sara Righetto e Ermanno Maria Signorelli.

Alle 17,30 un laboratorio di canto tradizionale, aperto a tutte e tutti, senza prerequisiti: bastano la curiosità e la voglia di mettersi in gioco e cantare.

Alle 21,15 il concerto "Venezia, quel tempo altro vive nel nostro tempo", un dialogo sonoro tra epoche, in cui la voce di Sara Righetto, tra canto e parola, si intreccia con le trame sonore della chitarra e dei live electronics di Ermanno Maria Signorelli. Dal Seicento all’Ottocento, le voci di Venezia si fondono con il nostro presente, in un’unica materia sonora che respira, vive, si trasforma. Non un’operazione filologica, ma un atto creativo in cui il passato non viene evocato: viene abitato. Ogni brano, riletto in chiave contemporanea, diventa ponte tra epoche, restituendo l’eredità sonora di Venezia attraverso una tessitura che unisce suggestione e sperimentazione.

L'iniziativa fa parte di RaRo, la rassegna di canto di tradizione orale, che porta a San Miniato da quattro anni artisti da tutta Italia e non solo, del panorama della ricerca e della riproposizione della musica folk. Ideata e organizzata dall'associazione Canto rovesciato APS, dedita alla promozione della conoscenza del patrimonio immateriale, della socialità musicale e della cultura popolare. Con il supporto e il patrocinio del Comune di San Miniato e di San Miniato Promozione, in collaborazione, per questa edizione, con Pro Loco San Miniato, Movimento Shalom e Teatrino dei Fondi.

Il laboratorio prevede un contributo di 20€. Concerto a ingresso con offerta libera.

Prenotazione obbligatoria per il laboratorio, consigliata per il concerto.

Info e prenotazioni a info@cantorovesciato.it o al 349-8163917 (anche whatsapp)

Più informazioni: https://cantorovesciato.it/sara-righetto

Fonte: Associazione Canto Rovesciato APS

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