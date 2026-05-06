Festa della Repubblica, due giornate di riflessione per gli studenti della scuola media Montanelli-Petrarca

Alla vigilia delle celebrazioni del 2 giugno, data della nascita della Repubblica italiana e dell'evento storico del primo voto alle donne nel nostro paese, il Comitato per l'attuazione della Costituzione di Fucecchio ha organizzato due giornate di incontro e riflessione per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado ” Montanelli Petrarca”. Lunedì 11 e martedì 12 maggio, al teatro Pacini, gli studenti potranno assistere alla proiezione del pluripremiato film di Paola Cortellesi “C'é ancora domani”, apprezzato per il suo valore artistico e storico ma, soprattutto, per il messaggio civile e politico che trasmette.

L’iniziativa è parte integrante del progetto “La Costituzione a scuola”, nato nel 2018 dalla volontà di Roberto Vezzosi, ed è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Fucecchio, e il sostegno di ANPI, Fucecchioèlibera, ARS Aps e Unicoop Fucecchio, nonché con la costante collaborazione della dirigenza e del corpo docente dell’Istituto Comprensivo Fucecchio. Si tratta di un percorso iniziato dagli stessi studenti già nella scuola primaria attraverso un primo “incontro” con la Costituzione, e proseguito nella scuola media con la lettura e comprensione di un testo sulla legalità e i principi costituzionali, che si concluderà proprio al teatro Pacini in occasione della visione della pellicola cinematografica.

La proiezione sarà introdotta da una breve presentazione del progetto e dalla proposta di una possibile chiave di lettura del film da parte del Comitato, seguita poi da letture, commenti e riflessioni a cura della scrittrice Anna Sarfatti. Agli insegnanti, che in una fase preparatoria hanno provveduto all'inquadramento storico delle vicende, sarà poi consegnato per la lettura in classe il volumetto “Il mio primo voto: racconti e memorie delle ragazze del '46”, che raccoglie una serie di interviste fatte alle ultime testimoni locali di quel giorno memorabile, vissuto come una festa e un momento di speranza.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate