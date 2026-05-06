Si presentano i corsi di Laurea Triennale e Magistrale dell’Università per Stranieri di Siena

L’Università per Stranieri di Siena organizza due incontri in presenza e online per mostrare il ventaglio dell’offerta formativa
L’Università per Stranieri di Siena organizza due incontri in presenza (sede didattica, piazza Carlo Rosselli 27/28) e online per mostrare il ventaglio dell’offerta formativa dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale dell’ateneo.
Lunedì 11 maggio 2026, aula 1 Giorgio Levi Della Vida – Focus Corsi di laurea triennali
Dalle ore 10 alle ore 12 saranno presentati i corsi di Laurea Triennale del Dipartimento di Studi Umanistici:
- Lingua e cultura italiana (L-10 R)
- Mediazione Linguistica e Culturale (L-12 R)
- Plurilinguismo, traduzione e interpretazione (L-11)
- Patrimoni culturali: Archeologia e storia dell'arte del mondo (L-1), in corso di accreditamento.
Martedì 12 maggio 2026, aula 2 Hannah Arendt - Focus Corsi di laurea magistrali
Dalle ore 13:15 alle ore 14:30 saranno presentati i corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Studi Umanistici:
- Linguaggi Cooperazione e diversità (LM38);
- Scienze Linguistiche e Comunicazione Interculturale (LM39)
- Lettere, didattica, editoria (LM14)
- Archeologie e storie dell'arte (LM/2-LM89), in corso di accreditamento.
Durante i due incontri, i coordinatori e le coordinatrici dei corsi di studio presenteranno i piani di studio per ciascun corso di laurea, gli sbocchi professionali e risponderanno a dubbi e domande.
Gli incontri si terranno sia in presenza che da remoto tramite Google Meet.
Per partecipare ai Focus è consigliata la registrazione.
Per informazioni è possibile scrivere a orientamento@unistrasi.it o chiamare al numero 0577-240150/104.
Fonte: Università per Stranieri di Siena
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