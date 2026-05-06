Una targa a Campi per ricordare una lavoratrice morta mentre attendeva il bus

È stata apposta questa mattina, mercoledì 6 maggio, la targa commemorativa presso la pensilina dell’autobus in via Einstein, luogo in cui il 29 novembre 2023 ha tragicamente perso la vita Susanna, lavoratrice dello stabilimento Leonardo, rimasta vittima mentre attendeva l’autobus sulla strada adiacente al sito. La pensilina, recentemente installata anche nell’ottica di migliorare le condizioni di sicurezza e di attesa per i lavoratori e le lavoratrici della zona, diventa oggi un simbolo di memoria e responsabilità collettiva.

Fondamentale è stato il ruolo delle istituzioni, dell’azienda, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze dei lavoratori e delle lavoratrici, che hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza e della tutela nei luoghi di lavoro e negli spazi ad essi connessi.

L’Assessore Daniele Matteini ha dichiarato: “Questa targa rappresenta non solo un segno di vicinanza alla famiglia e alla comunità, ma anche un monito costante. Come Amministrazione continueremo a lavorare per rafforzare la sicurezza stradale e tutelare chi ogni giorno si reca al lavoro. Il ricordo di Susanna deve trasformarsi in impegno concreto”.

Stefano Palmieri, Responsabile Risorse Umane dello stabilimento Leonardo di Campi Bisenzio, ha dichiarato: “La targa apposta oggi non rappresenta soltanto un doveroso ricordo della cara collega Susanna e un segno di vicinanza alla sua famiglia, ma un impegno concreto a proseguire nel miglioramento delle condizioni di sicurezza per tutte le persone. Il percorso intrapreso in sinergia con il Comune di Campi Bisenzio e le organizzazioni sindacali va in questa direzione, rafforzando il dialogo e promuovendo azioni condivise a tutela di ogni lavoratore.”

L’apposizione della targa è stata un momento di raccoglimento condiviso, alla presenza del fratello della vittima, dell’azienda Leonardo, delle organizzazioni sindacali, delle rappresentanze dei lavoratori e delle lavoratrici e delle realtà del territorio.

Campi Bisenzio si stringe ancora una volta nel ricordo di Susanna, rinnovando il proprio impegno per la sicurezza e la dignità del lavoro.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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