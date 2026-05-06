Al Teatro Il Momento di Empoli la serata benefica 'Top of the band'

Venerdì 8 maggio, alle ore 21, il Teatro 'Il Momento' di Empoli ospiterà una serata musicale di beneficenza in favore dell'associazione 'Noi per Voi', impegnata a sostegno dei bambini ricoverati nel reparto oncologico dell'ospedale Meyer di Firenze.

La serata, intitolata 'Top of the band', proporrà una selezione di grandi classici pop delle più celebri band internazionali, interpretati dal gruppo musicale di Rita Lazzeri.

A condurre l'evento sarà lo speaker di Radio Toscana Alessandro Masti.

Il biglietto d'ingresso ha un costo di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 055 580030 oppure 339 7729913.