Trasporto pubblico, Unione Valdera sottoscrive contratto con Valdera Move

Una nuova fase per il trasporto pubblico locale in Valdera. L'Unione Valdera ha sottoscritto lunedì 27 aprile il contratto di servizio per la gestione della rete di trasporto pubblico su gomma che collegherà tutti i comuni del territorio. Il servizio sarà gestito dal "Valdera Move" RTI (Raggruppa-mento Temporaneo di Imprese) e sarà operativo dal 1° settembre 2026 fino al 31 ottobre 2032, per una durata complessiva di sei anni e due mesi.

Il nuovo affidamento riguarda sia il servizio urbano di Pontedera che i collegamenti extraurbani tra tutti i comuni dell'area. Il programma di esercizio prevede una percorrenza complessiva di 847.634 chilometri all'anno, garantendo collegamenti quotidiani tra i centri abitati, le frazioni e le zone meno servite del territorio, quelle definite tecnicamente "aree a domanda debole" per la minore densità abitativa e frequenza di utilizzo.

Il miglioramento del servizio sarà perseguito attraverso una gestione più attenta alla qualità e all’accessibilità, un progressivo rinnovamento dei mezzi circolanti, e una continuità operativa che garantisca stabilità nel servizio offerto ai cittadini. L'obiettivo è rendere il trasporto pubblico un'al-ternativa concreta all'automobile privata, facilitando gli spostamenti quotidiani tra i comuni e verso i principali poli scolastici, sanitari e lavorativi del territorio.

“La sottoscrizione del contratto rappresenta un passaggio importante per la mobilità della Valdera e dei comuni dell'Unione” dichiara Arianna Buti, Presidente dell'Unione Valdera. “Il nuovo affida-mento ci consente di guardare con maggiore fiducia al futuro del trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di offrire ai cittadini un servizio più vicino alle esigenze quotidiane e progressivamente più efficiente. Abbiamo portato a termine un lavoro amministrativo e tecnico particolarmente ar-ticolato, attraverso una procedura di dialogo competitivo che ha richiesto un costante raccordo istituzionale con Regione Toscana e Provincia di Pisa. Il trasporto pubblico è un elemento essen-ziale per la qualità della vita, per il collegamento tra i centri abitati e soprattutto per garantire mobilità nelle aree del territorio meno densamente popolate. Il risultato raggiunto conferma l'im-pegno dell'Unione Valdera nel garantire procedure trasparenti e orientate alla qualità del servizio pubblico”.

L'Unione Valdera prosegue il proprio impegno nell'offrire ai cittadini dei comuni che ne fanno parte, e all'intera area vasta, servizi sempre più efficienti e rispondenti alle necessità del territorio. Nel settore della mobilità pubblica, questo si traduce in un'attenzione costante ai collegamenti tra i centri abitati, in particolare nelle aree periferiche, e nella ricerca di soluzioni che garantiscano ac-cessibilità e qualità del servizio a tutte le comunità.

Fonte: Unione Valdera - Ufficio stampa

Notizie correlate