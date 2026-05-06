Torna il Trek delle Dragonnesse tra Montalbano e l'Arno

Sabato 9 maggio si rinnova l'appuntamento con una camminata dedicata alle Dragonnesse di Limite sull'Arno. L'iniziativa è pensata per sostenere l'associazione Astro Dragon Ladies, a cui verrà devoluta parte del ricavato.

L'escursione si svolgerà tra le suggestive colline ai piedi del Montalbano, in un itinerario ad anello di circa 14 chilometri. Il percorso, di difficoltà media e con un dislivello di circa 350 metri, si snoda su sentieri facili, strade poderali e tratti boschivi.

Il tragitto seguirà il corso dell'Arno, fino a raggiungere il Castello di Capraia, affacciato sul fiume. Da lì si risaliranno dolcemente le colline, tra chiese e panorami, per poi camminare ai piedi del Montalbano 'a solatio', che in primavera si presenta particolarmente fiorito.

Nel pomeriggio i partecipanti raggiungeranno il Circolo Canottieri di Limite sull'Arno, dove avranno l'opportunità di conoscere le Astro Dragon Ladies, che presenteranno il loro progetto e inviteranno i partecipanti di salire sulle imbarcazioni per provare direttamente la pagaia sull'Arno.

La quota di partecipazione è di 25 euro a persona, di cui 15 euro destinati all'organizzazione dell’escursione e 10 euro devoluti all'associazione Astro Dragon Ladies, oltre alla copertura assicurativa per l'attività in barca. È previsto uno sconto per i soci Chianti Mutua.

Il percorso è accompagnato da guida ambientale escursionistica e l'evento è coperto da assicurazione RC, mentre i partecipanti non sono assicurati per infortuni personali. In caso di maltempo, la camminata verrà annullata con comunicazione il giorno precedente.

La partenza è fissata alle ore 9.30 da Limite sull'Arno, con rientro previsto intorno alle 17. È obbligatorio l'uso di scarponcini da trekking con suola scolpita, oltre a pranzo al sacco, acqua e abbigliamento adeguato alla stagione.

Fonte: Ufficio stampa

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