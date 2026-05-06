Una mattinata per riscoprire il Cimitero delle Porte Sante

Il Cimitero delle Porte Sante di Firenze è un luogo speciale per diversi motivi tant’è che nel 1982 fu scelto anche da Mario Monicelli per girare una delle scene più divertenti ed amate di Amici Miei con Adelina ed il suo inconsolabile Paolo.

Con una vista magnifica sulla città di Firenze si estende tutto intorno a San Miniato al Monte è uno dei più grandi cimiteri monumentali di tutta la Toscana, è ricco di opere d’arte ed è luogo di sepoltura di molti personaggi importanti che vanno dalla metà dell’800 fino ai giorni nostri: troviamo scrittori come Vasco Pratolini o Carlo Collodi il padre di Pinocchio, fiorentini illustri come Giovanni Spadolini, il produttore cinematografico Mario Cecchi Gori, Pellegrino Artusi il padre della cucina italiana e dello stilista Enrico Coveri fino a più recentemente anche Franco Zeffirelli e Francesco Nuti sono stati sepolti qui.

Al suo interno tanti monumenti degni di nota come quello di Antonio Piatti dove un angelo sbarra il passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti oppure il famoso monumento dei fratelli Mazzone, Mario e Maria. Lui morì come aviere durante la Seconda Guerra Mondiale, lei lo seguì un anno dopo, pochi giorni prima delle nozze ed ancora la Cappella Pettini con i dettagli delle decorazioni di Galileo Chini o la Cappella Ruspoli che fu costruita in stile neobizantino alla fine dell’800 su progetto dell’architetto Paciarelli. Un tour a piedi di 90 minuti circa che vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di rivivere questi luoghi senza tempo ricchi di storia e curiosità.

Al termine visita al Giardino d’Iris sotto al Piazzale Michelangelo per poter assistere alla splendida fioritura di questo periodo.

Durata 90 minuti circa. Sabato 9 Maggio ore 10.00. Costo 15€ a persona compreso attestato di partecipazione. Prenotazione obbligatoria su www.contemascett.it/eventi

Fonte: Ufficio stampa

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