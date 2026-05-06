Viabilità, chiuso Cavalcavia Sant’Ermete nord per realizzazione della nuova passerella

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Istituita la chiusura al transito veicolare del Cavalcavia Sant’Ermete nord fino mercoledì 1 luglio 2026

A partire da martedì 12 maggio, nell’ambito degli interventi per la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale sul Cavalcavia Sant’Ermete nord, sarà istituita la chiusura al transito veicolare del Cavalcavia Sant’Ermete nord fino mercoledì 1 luglio 2026.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione della prima fase di cantierizzazione dell’opera. Durante il periodo dei lavori il traffico diretto verso il centro città sarà indirizzato lungo il percorso consigliato da Ponte delle Bocchette/Cisanello, mentre per la direttrice Putignano-Sant’Ermete la viabilità consigliata sarà da via Fiorentina-Ponte delle Bocchette.

Si informa inoltre che, nell’ambito dello stesso intervento, dal 6 maggio 2026 al 31 marzo 2027 saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in un breve tratto a fondo chiuso compreso tra via Emilia e via Sempione. In particolare saranno istituiti restringimenti e limitazioni al transito in corrispondenza dei civici 81 e 95 di via Emilia, oltre a modifiche alla sosta e al transito in via Sempione, nel tratto compreso tra i civici 11 e 13, con accesso consentito ai residenti autorizzati

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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