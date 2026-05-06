'Viaggi anarchici, fisici e mentali': a Montespertoli la fotografia di Guido Ballio

Dal 8 al 10 maggio 2026 gli spazi del LOFT 19 di Via Sonnino a Montespertoli ospiteranno la mostra fotografica 'Viaggi anarchici, fisici e mentali' di Guido Ballio. L'inaugurazione è prevista per venerdì 8 maggio alle ore 19 con apertura dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L'evento è patrocinato dal Comune di Montespertoli.

La mostra si presenta come un viaggio libero e personale, privo di un filo conduttore, in cui emerge soprattutto lo sguardo dell'autore sul mondo.

Guido Ballio

Guido Ballio inizia a fotografare all'età di otto anni, con una Konica Pop automatica, che ancora conserva "come cimelio". Dopo un primo periodo di passione, la fotografia si è progressivamente affievolita, riemergendo poi nei primi anni Duemila grazie all'uso del telefonino. La svolta arriva con l'incontro, quasi casuale, con il CFFM, che segna un nuovo avvio del suo percorso creativo.

"Navigo nell’ignoranza della tecnica fotografica, ma mi nutro di istanti rubati". I suoi scatti si concentrano su paesaggi e dettagli "improbabili", attimi che "possono diventare eterni".

Fonte: CFFM 2026