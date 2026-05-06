Ricavi in calo per la Zignago, ma Ebitda e utile in crescita

Si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti di Zignago Vetro di Empoli, tra i principali produttori di contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande, profumi e cosmetici, e bottiglie speciali in vetro per il mercato del vino e dei liquori, quotato all'Euronext STAR.

L'Assemblea ha approvato il bilancio 2025 e la distribuzione di un dividendo di 19,4 milioni di euro (pari a € 0,22 per azione), corrispondente ad un pay-out di circa 71,1% dell’utile netto consolidato, con messa in pagamento il 13 maggio 2026.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato, dopo aver revocato il precedente, un nuovo piano di acquisto di azioni proprie, in scadenza il 6 novembre 2027, per un numero massimo di azioni ordinarie acquistabili non superiore al valore nominale del 10% del capitale sociale.

I risultati del primo trimestre 2026

Per quanto riguarda il periodo gennaio - marzo 2026 la redditività è in aumento con tenuta dei margini, nonostante una flessione del fatturato rispetto al primo trimestre 2025.

Principali indicatori finanziari al 31 marzo 2026 e confronto a/a con il dato al 31 marzo 2025:

Ricavi a 146,8 milioni di euro (vs € 155,4 mln, -5,5%), di cui il 23,9% fuori del territorio italiano

Ebitda a 28,2 milioni di euro e pari al 19,2% sui ricavi (vs € 22 mln, +27,8%)

Utile netto a 6,2 milioni di euro e 4,3% sui ricavi (vs € 1,1 mln, +444,2%)

Generazione di cassa, prima degli investimenti, è pari a 23,9 milioni di euro (vs € 29,7 mln)

Investimenti tecnici netti ammontano a 13,9 milioni di euro (vs € 11,6 mln)

Indebitamento finanziario netto è di 265,5 milioni di euro (vs € 284,7 mln)

I principali KPI di sostenibilità risultano coerenti con quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di medio lungo-termine.

Andamento economico del Gruppo Zignago Vetro

In un contesto macroeconomico incerto e contraddistinto da tensioni geopolitiche internazionali, il primo trimestre 2026 è stato caratterizzato da una domanda di contenitori per Bevande e Alimenti inferiore al trimestre dell’anno precedente, fatta eccezione per alcune categorie merceologiche, per poi ritrovare slancio nella parte finale del periodo.

In questo contesto il Gruppo si è concentrato sulla generazione di valore e sulla marginalità nonostante la competizione nei mercati di riferimento.

La domanda di contenitori per Cosmetica e Profumeria ha registrato un aumento rispetto alla fine dell’anno precedente, con particolare riferimento al settore della profumeria di lusso che sta beneficiando della fine del fenomeno di destocking; più stabili i volumi di vendita della Cosmetica il cui trend di mercato mostra segnali alterni di ripresa. Il Gruppo nel primo trimestre ha realizzato volumi di vendita superiori al pari periodo dell’anno precedente, evidenziando un incremento dei prezzi medi prevalentemente per effetto del mix.

Nel corso del primo trimestre i costi dei fattori produttivi hanno mantenuto livelli stabili, frutto del processo di normalizzazione evidenziato nel corso del 2025. In questo contesto, e attraverso il continuo controllo dei costi, il Gruppo ha mantenuto i livelli di marginalità consolidati nel corso del 2025. Il Gruppo rimane inoltre concentrato sulla generazione di liquidità, sul controllo dell’indebitamento e sulla gestione delle scorte di magazzino.

Nel corso del mese di marzo l’impatto del conflitto in Medioriente ha introdotto alcuni ulteriori elementi di incertezza che il Gruppo sta monitorando.

Evoluzione prevedibile della gestione

La domanda di contenitori in vetro per Bevande e Alimenti, nonostante alcune incertezze evidenziate nella prima parte del trimestre ed il permanere di un contesto competitivo, ha mostrato segnali di ripresa.

Nel mercato dei contenitori per Cosmetica e Profumeria la domanda risente ancora del rallentamento della cosmetica evidenziato durante l’anno precedente e mostra segnali di crescita per il comparto della profumeria; continuano inoltre i segnali positivi nello sviluppo di nuovi prodotti che fanno presupporre il mantenimento di un trend positivo della domanda.

Sulla base delle evidenze e delle informazioni disponibili, si ritiene che nei prossimi mesi la domanda di contenitori in vetro possa permanere su buoni livelli, sostanzialmente in gran parte dei principali settori in cui operano le Società del Gruppo, con conseguenti buoni risultati di vendita e un elevato utilizzo della capacità produttiva.

In tale contesto, le Società del Gruppo continuano ad essere impegnate nella ricerca della marginalità attraverso l’ottimizzazione nell’utilizzo della capacità produttiva e la costante ricerca di flessibilità, elementi fondamentali in un contesto macroeconomico incerto; il Gruppo continua inoltre a perseguire l’equilibrio tra investimenti e generazione di liquidità.

Seppur in un contesto congiunturale ancora incerto e volatile, dove le tensioni geopolitiche e commerciali pesano sulle condizioni di mercato, il Gruppo ritiene che le prospettive dei contenitori in vetro, e quelle del Gruppo stesso, rimangano solide. Il settore dei contenitori in vetro continua infatti a beneficiare dell’attenzione che utilizzatori, consumatori e opinione pubblica riservano al vetro, quale materiale da imballaggio eccellente per le sue caratteristiche di utilizzo sostenibile.

Il Gruppo sta infine attentamente monitorando l’evoluzione dell’instabilità geopolitica e il conseguente impatto che potrebbe avere nei fattori produttivi, tra cui le energie, e nell’andamento dei consumi, ad oggi ancora di difficile interpretazione, cercando di cogliere le opportunità offerte dal mercato.

Fonte: Zignago Vetro - Ufficio stampa

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