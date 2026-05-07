A Montopoli Valdarno si presenta 'Giovanni Rindi. Storia di un capitano degli Arditi'

Giovanni Rindi nacque a Montopoli l’8 dicembre 1891, ufficiale di carriera pluridecorato, militò in molti reggimenti di fanteria e nel 1917 passò con il grado di Capitano al II e poi al V Reparto di Assalto, perse la vita nell’ultimo scontro dopo aver combattuto sul monte Corno e sul Piave.

Il libro ricostruisce la sua storia avvalendosi del ricchissimo archivio di lettere, fotografie e documenti che i discendenti, Riccardo Paci e Tiziana Venti, hanno reso disponibile trascrivendo lettere e documenti con grande impegno e l’orgoglio di rendere giustizia al loro eroico avo.

“Quante forme diverse può assumere un libro di storia? Da quante differenti angolazioni si può affrontare uno stesso argomento?” si chiede Roberto Roseano, curatore del libro, la cassetta militare del Capitano Giovanni Rindi, ritrovata e messa a disposizione da Riccardo Paci ha sollecitato un’interessante angolazione per descrivere l’Epopea degli Arditi che meritava decisamente la realizzazione di un libro specifico.

L’evento sarà arricchito dalla presenza del curatore del libro Roberto Roseano e da Riccardo Paci pronipote di Giovanni Rindi oltre ad Alexander Di Bartolo ricercatore e studioso di Storia , parteciperà anche Marinella Cataldi che si definisce appassionata di storie e ci indrodurrà all’analisi degli aspetti personali e familiari di questa storia.

Nella sala saranno inoltre disponibili alla visione documenti, fotografie e divise militari.

Ritenendo questo evento di particolare interesse invitiamo a partecipare.

Associazione Culturale Arco di Castruccio APS

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