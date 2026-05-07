Uccise la moglie malata di Alzheimer, 85enne di Empoli a processo

Uccise la moglie malata e tentò di togliersi la vita, senza riuscirci. Un uomo di 85 anni di Empoli è stato rinviato a giudizio dal gip con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla morte della coniuge. I fatti avvennero il 9 giugno 2025 in viale Buozzi.
Il marito, M.C., uccise la moglie 83enne Piera Ulivelli tramite soffocamento, per poi tagliarsi le vene: portato in ospedale, si salvò. La coniuge era malata di Alzheimer, era assistita dal marito e dalle figlie. L'allarme venne lanciato da un parente passato a salutare i due.
L'85enne, malato anche lui da tempo, ha partecipato all'udienza preliminare e c'erano anche le figlie. Il processo si aprirà davanti alla corte d'assise di Firenze il prossimo 9 luglio.
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