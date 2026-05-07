Anche l'Empolese Valdelsa al Viaggio della Memoria: sei giorni nei luoghi dello sterminio nazifascista

L’ANED Empolese Valdelsa, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, rinnova uno degli appuntamenti più significativi del proprio impegno civile ed educativo con il “Viaggio della Memoria 2026”, partito nella serata di mercoledì 6 maggio. Il rientro è previsto per lunedì 11 maggio.

Partecipano al viaggio amministratrici e amministratori dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, le scuole secondarie di primo grado degli undici Comuni del territorio e una rappresentanza del Istituto Calasanzio. Per le scuole secondarie di secondo grado sono coinvolti gli istituti Ferraris Brunelleschi, Checchi ed Enriques.

Il percorso, della durata di sei giorni, accompagna studenti, docenti e amministratori nei luoghi simbolo della deportazione e dello sterminio nazifascista: Ebensee Memorial, Campo di concentramento di Mauthausen, Campo di concentramento di Gusen, Castello di Hartheim e Risiera di San Sabba.

Durante il viaggio sono previste visite guidate, commemorazioni e cerimonie istituzionali per approfondire la memoria storica della deportazione e riflettere sui temi dei diritti, della pace e della cittadinanza attiva.

Il presidente di ANED Empolese Valdelsa, Roberto Bagnoli, ha dichiarato: “Ricordare significa comprendere. Comprendere significa scegliere. Il Viaggio della Memoria invita le nuove generazioni a confrontarsi con le conseguenze estreme dell’indifferenza, della discriminazione e della perdita dei valori democratici”. E ancora: “I luoghi che verranno visitati non sono soltanto testimonianze del passato, ma moniti per il futuro. Saremo in quei luoghi per rinnovare il nostro impegno, un impegno a non dimenticare e a trasformare il ricordo in azione quotidiana”.

Il programma prevede il 7 maggio la visita al memoriale di Ebensee e alle gallerie del “Progetto Zement”. L’8 maggio il gruppo sarà a Mauthausen per la visita al campo, alla cava Wiener Graben e alla cosiddetta “Scala della Morte”, con commemorazione al Monumento Italiano. Prevista anche la partecipazione al “Meeting dei Giovani” a Sankt Georgen an der Gusen.

Il 9 maggio le tappe saranno Gusen e Hartheim, con visite ai memoriali e momenti commemorativi. Nei giorni successivi il gruppo tornerà a Mauthausen per partecipare alla Cerimonia internazionale per l’81° anniversario della liberazione del campo, prima del trasferimento a Portoroz.

L’11 maggio è prevista la visita guidata alla Risiera di San Sabba, con una cerimonia in memoria dei deportati, seguita dal rientro a Empoli in serata.

Al viaggio partecipano complessivamente 183 persone: 136 studenti, 18 docenti, 20 amministratori, 7 gonfalonieri e 2 familiari, distribuiti su quattro pullman.

L’iniziativa è organizzata da ANED Empolese Valdelsa in collaborazione con l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, con il contributo della Sezione Soci Coop Empoli. La formazione è curata da Meta Cooperativa Sociale e Orme Radio Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa