Approvato il Rendiconto di Gestione 2025: Montespertoli continua a cambiare

Il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025, il documento che fotografa un anno di lavoro amministrativo e che certifica, numeri alla mano, una stagione di trasformazione senza precedenti per il nostro Comune. I numeri parlano chiaro. Il bilancio chiude con un avanzo libero di oltre un milione di euro, quattro volte quello del 2024, frutto di una gestione prudente e dell'aver ottenuto dalla Regione Toscana il finanziamento integrale per la frana di via Montelupo.

La capacità di riscossione supera il 97%, segno di una macchina amministrativa che funziona; 367.000 euro sono stati restituiti ai cittadini sotto forma di riduzione delle tariffe TARIC e 260.000 euro sono stati prudenzialmente accantonati per i futuri rinnovi contrattuali del personale dipendente.

Un bilancio, però, non si misura solo nei numeri totali, ma nelle priorità. E le priorità di questa Amministrazione sono nette: 300.000 euro in più rispetto al 2024 sull'istruzione, 500.000 in più sullo sviluppo sostenibile, 40.000 in più sui diritti e le politiche sociali, altrettanti sulla mobilità, 30.000 in più sulle politiche giovanili. Tutto questo nonostante i tagli della spending review del Governo Meloni e gli aumenti dei costi contrattuali che pesano sul personale comunale.

Il 2025 sarà ricordato come l'anno della più grande trasformazione urbana che Montespertoli abbia conosciuto negli ultimi decenni. È partito il cantiere del centro storico, sono in fase avanzata le nuove scuole, sono state abbattute tutte le barriere architettoniche alla scuola media Fucini, il 30 giugno è stato inaugurato il Museo del Territorio e a maggio ha aperto la nuova Casa di Comunità, che segna il definitivo allargamento del centro urbano. A questo si aggiungono il bando "Magneti" sulle politiche giovanili, il cantiere in partenza degli impianti sportivi di Molino del Ponte, la riqualificazione degli spogliatoi dello stadio comunale, il completamento dei lavori per la sistemazione della frana in via San Piero in Mercato e l'asfaltatura di via Nebbiano.

Il 2025 è stato anche l'anno degli eventi meteo del 14 e 15 marzo, con frane e allagamenti che hanno colpito tutta la Toscana e in modo pesante anche Montespertoli con il dissesto franoso su Via Montelupo, sistemato con intervento in somma urgenza dal comune e poi oggetto di un completo finanziamento regionale.

Il 2025 è stato il primo anno intero della legislatura. I prossimi – 2026, 2027 e 2028 – saranno i tre anni centrali, quelli decisivi. Il Sindaco ha consegnato al Consiglio e ai cittadini la cifra politica di questa Amministrazione: fare tutto ciò che è necessario, ogni giorno, perché il cambiamento iniziato continui. Un cambiamento che non è uno slogan, ma una somma di cantieri, bandi vinti, scuole più accessibili, case popolari ristrutturate, servizi sociali rafforzati, tariffe ridotte. Un cambiamento misurabile, come dimostra il rendiconto appena approvato.

“Questo rendiconto – ha dichiarato il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini – racconta il primo anno intero della nostra legislatura e certifica una cosa precisa: il lavoro nell'interesse dei montespertolesi è stato quotidiano ed è stato ispirato da una visione di grande cambiamento, con quel giusto equilibrio tra prudenza e rischio che si richiede quando si amministra la cosa pubblica. Montespertoli sta cambiando, e continuerà a cambiare nel 2026, nel 2027 e nel 2028. Faremo tutto ciò che è necessario, ogni giorno, perché questa trasformazione vada avanti. Ringrazio il Segretario, le posizioni organizzative – in particolare la Ragioneria – tutto il personale del Comune, la Giunta e i Consiglieri, perché senza il loro lavoro questi risultati non sarebbero possibili”.

L'intervento integrale e la diretta del Consiglio Comunale è disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=TG8POybRz4k&t=5700s

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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