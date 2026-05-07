Partnership tra Scalapay e AT: arriva il Buy Now Pay Later nel trasporto pubblico

In occasione del Netcomm Forum 2026, Scalapay, azienda leader in Europa nel Buy Now Pay Later BNPL, e at - autolinee toscane, gestore degli autobus della Regione Toscana, annunciano una partnership che introduce per la prima volta in Italia il BNPL nel trasporto pubblico locale a livello regionale.

In un contesto in cui cresce l’attenzione al costo della vita e alla gestione delle spese quotidiane, la possibilità di dilazionare il pagamento degli abbonamenti rappresenta una soluzione concreta per molti utenti e un passo rilevante nel percorso di innovazione del settore trasporti.

La Toscana diventa così la prima regione a sperimentare l’applicazione del Buy Now Pay Later nel trasporto pubblico per gli abbonamenti urbani ed extraurbani e per tutti i collegamenti sia in città che verso i borghi, la costa e ogni altra destinazione all’interno della regione. Sono infatti oltre 900 le linee, tra urbane ed extraurbane, gestite da at e distribuite in tutte le strade della Toscana su oltre 13mila km e percorse da 2.795 autobus che nei loro tragitti passano per un totale di 37 mila fermate.

La partnership tra at e Scalapay contribuisce anche alla diffusione di una nuova cultura del trasporto pubblico, più contemporanea, dove il mezzo pubblico è una scelta di mobilità, perché economico, pratico e soprattutto sostenibile.

Il prezzo degli abbonamenti spesso può rappresentare una “barriera” all’ingresso, barriera che può essere superata proprio grazie all’innovazione digitale e al BNPL che rende un abbonamento più accessibile e meno gravoso per le tasche di famiglie, studentesse/studenti e lavoratrici/lavoratori. In determinati periodi dell’anno poi si accavallano le spese per la scuola, per i libri, per gli abiti: Scalapay permette di mantenere la spesa per il trasporto pubblico alleggerendo l’esborso con la dilazione del pagamento.

Grazie alla partnership, gli utenti potranno acquistare gli abbonamenti e scegliere di pagare in 3 o 4 rate senza interessi comodamente tramite l’app di Scalapay, l’opzione è già attiva sul web shop di at - autolinee toscane, selezionando Scalapay tra i metodi di pagamento.

“Con questa partnership portiamo il Buy Now Pay Later in un ambito centrale della vita quotidiana come la mobilità”. Dichiara Matteo Ciccalè VP Growth Scalapay. “Rateizzare una spesa ricorrente come quella dei trasporti può fare la differenza nella gestione del budget personale o delle famiglie, e permettere di pianificare al meglio spese necessarie che possono raggiungere cifre importanti”.

“at è la prima azienda ad adottare soluzioni Buy Now Pay Later per un’intera rete regionale. Fino a oggi dovevi abbonarti e poi usare il servizio; adesso puoi scegliere l’autobus, viaggiare e pagare a rate – dichiara Tommaso Rosa, Direttore Marketing e Comunicazione di at - autolinee toscane –. Con questa ulteriore opzione di acquisto offriamo ai nostri clienti la massima flessibilità possibile, con soluzioni semplici e personalizzate che si adattino alle esigenze di ciascuno. Un supporto concreto per chi utilizza il bus per studiare, lavorare o muoversi in famiglia. La partnership con Scalapay consente ad autolinee toscane di continuare il percorso di innovazione, migliorando l’efficienza e la qualità dell’esperienza di viaggio per migliaia di clienti ogni giorno, grazie a processi automatici e intuitivi. Scalapay – conclude Rosa – è una soluzione pratica, inclusiva e costruita attorno alle reali esigenze delle persone. Il trasporto pubblico non è più quello di una volta”.

L’integrazione della soluzione Scalapay è già attiva e offrirà un’alternativa di pagamento più flessibile per i titoli di viaggio, contribuendo a migliorare l’esperienza degli utenti e a favorire una maggiore accessibilità al trasporto pubblico.

About Scalapay

Scalapay è la piattaforma leader del Buy Now, Pay Later nel Sud Europa che sta trasformando il modo in cui più di 11 milioni di utenti acquistano online e in negozio, consentendo loro di fare acquisti rateali senza interessi. La missione di Scalapay è quella di dare agli oltre 10.000 brand associati la possibilità di offrire ai loro clienti esperienze di acquisto veloci e senza frizioni. Marchi come Douglas, lastminute.com, OVS Group, Alpitour World, Veralab, JD Sport e altri ancora hanno già scelto Scalapay come fornitore BNPL. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.scalapay.com

About at - autolinee toscane

Dal 1° novembre 2021 at – autolinee toscane, parte del gruppo internazionale Ratp Dev, gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della Regione Toscana. Sono oltre 900 le linee, tra urbane ed extraurbane, gestite da at e distribuite in tutte le strade della Toscana su oltre 13mila km e percorse da 2.795 autobus che nei loro tragitti passano per un totale di 37 mila fermate. at - autolinee toscane, società controllata da RATPDev Italia (parte del Gruppo RATP, terzo operatore mondiale del trasporto pubblico), gestisce il trasporto pubblico locale su gomma in tutta la Regione Toscana - a oggi il maggiore contratto operato su gomma da un gestore privato in Europa -, con una rete capillare composta da oltre 900 linee attive, che collegano città, centri minori e aree rurali (24.527 km di rete). Il servizio registra ogni anno oltre 185 milioni di viaggiatori, e conta più di 750 mila abbonamenti venduti annualmente, considerando tutte le tipologie e i canali di vendita.

Fonte: Ufficio Stampa