Cade grosso pino di 15 metri a Firenze, colpita cabina telefonica

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

L’albero è crollato nel Q2 durante la notte. Il Comune: "Ultimo controllo non aveva evidenziato criticità". Ipotesi cedimento per forti piogge

Paura nella notte in via Boccaccio, nel Quartiere 2, dove un pino di circa 15 metri di altezza e 50 centimetri di diametro è improvvisamente crollato all’interno di un’area verde. L’episodio non ha causato feriti, ma la caduta dell’albero ha colpito una cabina telefonica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale della direzione ambiente del Comune di Firenze, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e rimozione del tronco.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, la pianta era stata recentemente sottoposta a controlli e rientrava nella classe C di monitoraggio, senza evidenze di rischio imminente. In una nota ufficiale si legge che “l’ultimo controllo pianta non aveva evidenziato criticità”.

Le prime ipotesi indicano come possibile causa del crollo il cedimento dell’apparato radicale, probabilmente indebolito dalle forti piogge delle ultime ore che hanno interessato la città.

Sempre a causa del maltempo, non è stato possibile intervenire sul ponte San Niccolò, dove sono in corso i lavori legati al cantiere della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Gli interventi programmati saranno comunque recuperati nella notte successiva

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
6 Maggio 2026

Maltempo in Toscana, alberi caduti e allagamenti: previste ancora piogge

Alberi caduti in strada, strade allagate. Prosegue il maltempo sulla Toscana, con pioggia e temporali sparsi: per tutta la giornata di oggi, mercoledì 6 giugno, è allerta arancione nelle zone [...]

Toscana
Cronaca
5 Maggio 2026

Maltempo in provincia di Firenze: cipresso cade su pieve a Scandicci, allagamenti a Castelfiorentino

Il maltempo che ha interessato oggi la Toscana si è abbattuto anche in provincia di Firenze, mentre è stata estesa l'allerta meteo: codice giallo in tutta la regione, confermato arancione [...]

Firenze
Cronaca
5 Maggio 2026

La denuncia del ristorante fiorentino "Grande Nuti": "Nostro nome e logo clonati in Brasile"

Il "Grande Nuti", ristorante nel quartiere di San Lorenzo a Firenze, scopre di avere un "gemello" in Brasile. Non si tratta di una nuova apertura a 7500 km di distanza, [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina