Cade grosso pino di 15 metri a Firenze, colpita cabina telefonica

Paura nella notte in via Boccaccio, nel Quartiere 2, dove un pino di circa 15 metri di altezza e 50 centimetri di diametro è improvvisamente crollato all’interno di un’area verde. L’episodio non ha causato feriti, ma la caduta dell’albero ha colpito una cabina telefonica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale della direzione ambiente del Comune di Firenze, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e rimozione del tronco.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, la pianta era stata recentemente sottoposta a controlli e rientrava nella classe C di monitoraggio, senza evidenze di rischio imminente. In una nota ufficiale si legge che “l’ultimo controllo pianta non aveva evidenziato criticità”.

Le prime ipotesi indicano come possibile causa del crollo il cedimento dell’apparato radicale, probabilmente indebolito dalle forti piogge delle ultime ore che hanno interessato la città.

Sempre a causa del maltempo, non è stato possibile intervenire sul ponte San Niccolò, dove sono in corso i lavori legati al cantiere della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Gli interventi programmati saranno comunque recuperati nella notte successiva

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