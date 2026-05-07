Centro storico di Fauglia, cambia l'orario della raccolta dei rifiuti

A partire da lunedì 11 maggio 2026, sarà introdotta un’importante novità nella gestione dei rifiuti per i residenti e le attività commerciali del centro storico, dove

Geofor avvierà il servizio di raccolta differenziata domiciliare in orario mattutino. Il nuovo schema orario prevede che il ritiro dei materiali inizi puntualmente alle ore

8:00, interessando specificamente (e soltanto) Corso della Repubblica (dal civico 2 al 194 su entrambi i lati), Piazza Trento e Trieste, Piazza del Mercato e Piazza San Lorenzo, fatta eccezione per la RSA locale.

Per garantire il corretto svolgimento del servizio, gli utenti sono invitati a esporre i propri rifiuti , seguendo il calendario di ritiro vigente, la mattina stessa, nel

momento in cui lasciano la propria abitazione e comunque NON OLTRE L'ORARIO LIMITE DELLE 8:00.

Le modalità di conferimento restano legate ai colori e ai contenitori standard: il rifiuto organico andrà inserito nel mastello marrone da 25 litri con il manico rivolto

in avanti, mentre per l'indifferenziato dovrà essere utilizzato il mastello grigio con le medesime accortezze. Il multimateriale continuerà a essere raccolto nei sacchi gialli

semitrasparenti e, per quanto riguarda carta e cartone, Geofor raccomanda di schiacciare e ridurre il volume degli imballaggi prima dell'esposizione nei sacchi o in

colli di recupero.

IN TUTTE LE ALTRE ZONE E VIE NON MENZIONATE, IL SERVIZIO DI RACCOLTA AVVERRÀ SECONDO LE MODALITÀ CONSUETE: OVVERO ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI A PARTIRE DALLE ORE 13.

Ricordiamo, qui appresso, il calendario settimanale della raccolta differenziata, valido indipendentemente dall’orario di ritiro:

- Lunedì: carta e pannoloni (quest’ultimi su richiesta da rinnovare annualmente).

- Martedì: organico.

- Giovedì: rifiuto urbano residio (Rur).

- Venerdì: multimateriale.

- Sabato: organico.

Per qualsiasi dubbio o per ricevere assistenza, i cittadini possono consultare il portale ufficiale www.geofor.it, utilizzare l'applicazione "RCiclo" disponibile per

dispositivi Android e Apple, oppure scrivere all'indirizzo email dedicato. È inoltre operativo il numero verde 800 959095, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30

alle 17:00 (tasto 1).



Fonte: Comune di Fauglia - Ufficio Stampa